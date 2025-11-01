Россия готова к взаимодействию с АТР, заявил Оверчук

КЁНЧЖУ, 1 ноя - РИА Новости. РФ готова к взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в креативных и культурных индустриях, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на саммите АТЭС.

"Готовы к взаимодействию по линии креативных и культурных индустрий", - сказал Оверчук , выступая на саммите.

Вице-премьер отметил, что данный сектор стремительно набирает обороты.

"В первом полугодии 2025 года на него пришлись 3,9% российского ВВП. К 2030 году планируем довести этот показатель до 6%. Входим в двадцатку крупнейших мировых производителей программного обеспечения и видеоигр, рекламы, кино и анимации", - подчеркнул Оверчук.

Вслед за федеральным законом о развитии креативных индустрий в РФ разрабатывается стратегия развития креативной экономики до 2036 года, добавил вице-премьер.