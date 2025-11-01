Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к взаимодействию с АТР, заявил Оверчук
07:25 01.11.2025
Россия готова к взаимодействию с АТР, заявил Оверчук
Россия готова к взаимодействию с АТР, заявил Оверчук
РФ готова к взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в креативных и культурных индустриях, заявил российский вице-премьер Алексей... РИА Новости, 01.11.2025
россия, атр, алексей оверчук
Россия, АТР, Алексей Оверчук
Россия готова к взаимодействию с АТР, заявил Оверчук

Оверчук: РФ готова к взаимодействию с АТР в креативных и культурных индустриях

КЁНЧЖУ, 1 ноя - РИА Новости. РФ готова к взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в креативных и культурных индустриях, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на саммите АТЭС.
"Готовы к взаимодействию по линии креативных и культурных индустрий", - сказал Оверчук, выступая на саммите.
Вице-премьер отметил, что данный сектор стремительно набирает обороты.
"В первом полугодии 2025 года на него пришлись 3,9% российского ВВП. К 2030 году планируем довести этот показатель до 6%. Входим в двадцатку крупнейших мировых производителей программного обеспечения и видеоигр, рекламы, кино и анимации", - подчеркнул Оверчук.
Вслед за федеральным законом о развитии креативных индустрий в РФ разрабатывается стратегия развития креативной экономики до 2036 года, добавил вице-премьер.
"Что особенно важно: 41% занятых в креативных индустриях в России сегодня - молодежь до 35 лет. Также работаем над расширением возможностей для женщин в этой отрасли", - заключил Оверчук.
