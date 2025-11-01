Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В районе Лефортово на юго-востоке Москвы расселили 20 домов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Со старта переселения в районе Лефортово в 2022 году новоселье в новых квартирах отпраздновали все жители 20 старых домов. Им под заселение передали четыре новостройки, которые возведены с учетом безбарьерной среды. Дворы жилых комплексов благоустроены: там высадили деревья и кустарники, оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он уточнил, что всего в Лефортове по реновации планируется расселить 40 домов, новое жилье получат около 6,5 тысячи москвичей.