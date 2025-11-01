https://ria.ru/20251101/ovchinskiy-2052314660.html
Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации
Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации - РИА Новости, 01.11.2025
Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации
В районе Лефортово на юго-востоке Москвы расселили 20 домов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:00:00+03:00
2025-11-01T15:00:00+03:00
2025-11-01T15:00:00+03:00
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва
Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Москва
Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации
Овчинский: в Лефортове в Москве расселили 20 домов по реновации
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В районе Лефортово на юго-востоке Москвы расселили 20 домов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Со старта переселения в районе Лефортово в 2022 году новоселье в новых квартирах отпраздновали все жители 20 старых домов. Им под заселение передали четыре новостройки, которые возведены с учетом безбарьерной среды. Дворы жилых комплексов благоустроены: там высадили деревья и кустарники, оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что всего в Лефортове по реновации планируется расселить 40 домов, новое жилье получат около 6,5 тысячи москвичей.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.