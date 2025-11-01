Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/ovchinskiy-2052314660.html
Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации
Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации - РИА Новости, 01.11.2025
Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации
В районе Лефортово на юго-востоке Москвы расселили 20 домов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:00:00+03:00
2025-11-01T15:00:00+03:00
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва
Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Москва
Овчинский: в Лефортове расселили 20 домов по реновации

Овчинский: в Лефортове в Москве расселили 20 домов по реновации

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В районе Лефортово на юго-востоке Москвы расселили 20 домов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Со старта переселения в районе Лефортово в 2022 году новоселье в новых квартирах отпраздновали все жители 20 старых домов. Им под заселение передали четыре новостройки, которые возведены с учетом безбарьерной среды. Дворы жилых комплексов благоустроены: там высадили деревья и кустарники, оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что всего в Лефортове по реновации планируется расселить 40 домов, новое жилье получат около 6,5 тысячи москвичей.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
Владислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала