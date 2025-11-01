Рейтинг@Mail.ru
Орбан набросился на Туска из-за Украины - РИА Новости, 01.11.2025
14:58 01.11.2025 (обновлено: 18:51 01.11.2025)
Орбан набросился на Туска из-за Украины
в мире, украина, венгрия, европа, дональд туск, виктор орбан, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Европа, Дональд Туск, Виктор Орбан, Польша
Орбан набросился на Туска из-за Украины

Орбан обвинил Туска в разжигании конфликта на Украине и подчинении Западу

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко раскритиковал воинствующую политику польского коллеги Дональда Туска по вопросу Украины.
"Он стал одним из самых громких поджигателей войны в Европе, но его военная политика терпит неудачу: Украина лишается европейских денег, а поляки устали от войны", — написал он в соцсети X.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Ведет к войне". В Европе придумали план против Украины
09:52
Премьер Венгрии отметил, что Туск уже не может изменить политический курс Варшавы, поскольку "превратил Польшу в вассала Брюсселя".
Ранее, в октябре, Орбан заявил, что польский премьер считает свою страну участником конфликта на Украине, в то время как Будапешт заинтересован в мирном урегулировании. Политик отметил, что Туск "твердо стоит на стороне Киева", а он сам — на стороне Венгрии, которая не является участником конфликта.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве
04:20
 
