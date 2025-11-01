https://ria.ru/20251101/orban-2052326841.html
Орбан набросился на Туска из-за Украины
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко раскритиковал воинствующую политику польского коллеги Дональда Туска по вопросу Украины. РИА Новости, 01.11.2025
Орбан обвинил Туска в разжигании конфликта на Украине и подчинении Западу