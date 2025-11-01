https://ria.ru/20251101/opasnost-2052241146.html
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки беспилотников отменен в ряде районов и округов Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:39:00+03:00
2025-11-01T06:39:00+03:00
2025-11-01T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
елец
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_0:545:2673:2048_1920x0_80_0_0_02b1bd733add801e4fc63d35c7a84214.jpg
https://ria.ru/20251101/opasnost-2052237837.html
липецкая область
елец
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20e66cdb1893efdddb646bcdfeb65453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область, елец, липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Елец, Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В ряде районов и округов Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА