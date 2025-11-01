Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/opasnost-2052241146.html
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки беспилотников отменен в ряде районов и округов Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:39:00+03:00
2025-11-01T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
елец
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_0:545:2673:2048_1920x0_80_0_0_02b1bd733add801e4fc63d35c7a84214.jpg
https://ria.ru/20251101/opasnost-2052237837.html
липецкая область
елец
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20e66cdb1893efdddb646bcdfeb65453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, липецкая область, елец, липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Елец, Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

В ряде районов и округов Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© iStock.com / Anatoly Kireev
Вид на Липецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки беспилотников отменен в ряде районов и округов Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону.
В пятницу угроза атаки БПЛА была объявлена для города Елец, Елецкого муниципального района, Долгоруковского муниципального района, Становлянского муниципального округа, Измалковского муниципального округа, Воловского муниципального округа, Задонского муниципального района, Липецкого муниципального округа, города Липецка, Тербунского муниципального района, Хлевенского муниципального района.
Кроме того, желтый уровень воздушной опасности был объявлен на всей территории Липецкой области.
"Отбой "Красного уровня-Угроза атаки БПЛА" по ранее объявленным районам. Сохраняется "Желтый уровень-Воздушная опасность" на территории Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.
Алексин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
05:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛипецкая областьЕлецЛипецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала