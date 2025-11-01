https://ria.ru/20251101/oon-2052242468.html
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца - РИА Новости, 01.11.2025
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца
Совет Безопасности ООН впервые с начала спецоперации не провел ни одного заседания по Украине за месяц, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T07:14:00+03:00
2025-11-01T07:14:00+03:00
2025-11-01T09:36:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
совет безопасности оон
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_414:334:3087:1838_1920x0_80_0_0_a92d21dca50501c35a907aa2a55176db.jpg
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044813790.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, оон
В мире, Украина, Киев, Россия, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы Украины, ООН
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца
СБ ООН впервые с начала СВО не провел ни одного заседания по Украине за месяц