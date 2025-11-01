Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 01.11.2025 (обновлено: 09:36 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/oon-2052242468.html
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца - РИА Новости, 01.11.2025
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца
Совет Безопасности ООН впервые с начала спецоперации не провел ни одного заседания по Украине за месяц, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T07:14:00+03:00
2025-11-01T09:36:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
совет безопасности оон
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_414:334:3087:1838_1920x0_80_0_0_a92d21dca50501c35a907aa2a55176db.jpg
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044813790.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, оон
В мире, Украина, Киев, Россия, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы Украины, ООН
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца

СБ ООН впервые с начала СВО не провел ни одного заседания по Украине за месяц

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 1 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН впервые с начала спецоперации не провел ни одного заседания по Украине за месяц, подсчитало РИА Новости.
Такие встречи регулярно проходят с февраля 2022 года, нередко — по два и более раз за месяц. Темы варьируются от поставок западного оружия ВСУ до поддержания безопасности Украины.
Октябрь 2025-го стал исключением: ни на официальных заседаниях (закрытых и открытых), ни на неформальных — например, по формуле "Арриа" — украинский кризис не обсуждался.
До этого Совбез ООН проводил официальные заседания по этой теме как минимум раз в месяц, не считая апреля 2023 года — тогда состоялись лишь неформальные встречи, в том числе созванная по инициативе России на тему: "Дети и вооруженный конфликт: Украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров
27 сентября, 19:30
 
В миреУкраинаКиевРоссияСовет Безопасности ООНВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала