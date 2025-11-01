Рейтинг@Mail.ru
Российская команда рассказала о казусе на хай-тек олимпиаде в Иране
01.11.2025
Российская команда рассказала о казусе на хай-тек олимпиаде в Иране
Российская команда рассказала о казусе на хай-тек олимпиаде в Иране - РИА Новости, 01.11.2025
Российская команда рассказала о казусе на хай-тек олимпиаде в Иране
Отсутствие интернета в ходе Международной технологической олимпиады в Иране создало трудности для двух первых российских участников олимпиады
РИА Новости
2025
Российская команда рассказала о казусе на хай-тек олимпиаде в Иране

Команда из России рассказала, что на хай-тек олимпиаде в Иране не было интернета

ТЕГЕРАН, 1 ноя - РИА Новости, Марина Вялова. Отсутствие интернета в ходе Международной технологической олимпиады в Иране создало трудности для двух первых российских участников олимпиады, об этом РИА Новости рассказали сами россияне - члены команды "NEUROTECH", студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Давид Антонян и Никита Колобанов.
Вторая Международная технологическая олимпиада 2025 года (Techolympics 2025) состоялась 27-30 октября в расположенной недалеко от иранской столицы Международной инновационной зоне - Технологическом парке "Пардис". Согласно анонсу иранской стороны, в мероприятии должны были принять участие более 1300 участников, среди них - 70 иностранцев из 15 стран. Соревнования проходили по шести направлениям: кибербезопасность, интернет вещей, программирование, искусственный интеллект, роботы-воины, дроны.
"Абсолютное лидерство и победу по всем направлениям олимпиады одержали иранские команды. В основном это было связано с тем, что в ходе, например, соревнований по искусственному интеллекту у нас перестал нормально работать местный Wi-Fi, а иранские команды - поскольку у них есть сим-карты местных операторов, что логично, - смогли быстро раздать себе интернет, чего мы, к сожалению, сделать не смогли", - рассказал Антонян.
Его слова подтверждает второй участник команды, Колобанов.
"Из-за технических проблем на стороне организаторов наша команда смогла приступить к решению задач на час позже, чем остальные команды", - уточнил он.
В ходе финального этапа соревнований участникам предлагалось решить две задачи в течение 3,5 часов. Каждая из задач подразумевала создание модели машины обучения или нейросети для прогноза или классификации каких-либо данных: одна - прогнозирование стоимости поездок в американском транспортном сервисе на основании данных о расстоянии, времени пути, дате и другим факторам, другая - прогнозирование поломок турбин.
Несмотря на то, что российская команда не получила призового места, оба ее члена подчеркивают, что участие в этой олимпиаде стало для них отличным опытом. Они отметили прогрессивность Ирана в сфере технологий и сказали, что будут рады принять участие в олимпиаде в следующий раз, выразив надежду, что организаторам удастся преодолеть технические неполадки.
По словам студентов СПбПУ, иранская технологическая олимпиада позволила им укрепить международные связи. Антонян пояснил, что на территории технологического парка "Пардис" многие студенты, участники других команд и представители университетов, просили их контакты для обмена информацией и обсуждения идей совместных проектов, а Колобанов сказал, что Россия и Иран "в дальнейшем будут иметь больше совместных проектов".
Оба участника российской команды высоко оценили иранское гостеприимство, уровень организации мероприятия, условия проживания, знания гидами английского языка, а также прекрасную культурно-развлекательную программу.
