Российская команда рассказала о казусе на хай-тек олимпиаде в Иране

ТЕГЕРАН, 1 ноя - РИА Новости, Марина Вялова. Отсутствие интернета в ходе Международной технологической олимпиады в Иране создало трудности для двух первых российских участников олимпиады, об этом РИА Новости рассказали сами россияне - члены команды "NEUROTECH", студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Давид Антонян и Никита Колобанов.

Вторая Международная технологическая олимпиада 2025 года (Techolympics 2025) состоялась 27-30 октября в расположенной недалеко от иранской столицы Международной инновационной зоне - Технологическом парке "Пардис". Согласно анонсу иранской стороны, в мероприятии должны были принять участие более 1300 участников, среди них - 70 иностранцев из 15 стран. Соревнования проходили по шести направлениям: кибербезопасность, интернет вещей, программирование, искусственный интеллект, роботы-воины, дроны.

"Абсолютное лидерство и победу по всем направлениям олимпиады одержали иранские команды. В основном это было связано с тем, что в ходе, например, соревнований по искусственному интеллекту у нас перестал нормально работать местный Wi-Fi, а иранские команды - поскольку у них есть сим-карты местных операторов, что логично, - смогли быстро раздать себе интернет, чего мы, к сожалению, сделать не смогли", - рассказал Антонян.

Его слова подтверждает второй участник команды, Колобанов.

"Из-за технических проблем на стороне организаторов наша команда смогла приступить к решению задач на час позже, чем остальные команды", - уточнил он.

В ходе финального этапа соревнований участникам предлагалось решить две задачи в течение 3,5 часов. Каждая из задач подразумевала создание модели машины обучения или нейросети для прогноза или классификации каких-либо данных: одна - прогнозирование стоимости поездок в американском транспортном сервисе на основании данных о расстоянии, времени пути, дате и другим факторам, другая - прогнозирование поломок турбин.

Несмотря на то, что российская команда не получила призового места, оба ее члена подчеркивают, что участие в этой олимпиаде стало для них отличным опытом. Они отметили прогрессивность Ирана в сфере технологий и сказали, что будут рады принять участие в олимпиаде в следующий раз, выразив надежду, что организаторам удастся преодолеть технические неполадки.

По словам студентов СПбПУ , иранская технологическая олимпиада позволила им укрепить международные связи. Антонян пояснил, что на территории технологического парка "Пардис" многие студенты, участники других команд и представители университетов, просили их контакты для обмена информацией и обсуждения идей совместных проектов, а Колобанов сказал, что Россия и Иран "в дальнейшем будут иметь больше совместных проектов".