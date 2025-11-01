https://ria.ru/20251101/ograblenie-2052238882.html
Четыре человека, включая граждан Румынии и Молдавии, в ходе ограбления вынесли из квартиры ювелира в Москве золотые украшения с алмазами и бриллиантами,... РИА Новости, 01.11.2025
Из квартиры ювелира в Москве вынесли ценности на 18 миллионов рублей
Грабители вынесли из квартиры ювелира в Москве ценности на 18 миллионов рублей
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четыре человека, включая граждан Румынии и Молдавии, в ходе ограбления вынесли из квартиры ювелира в Москве золотые украшения с алмазами и бриллиантами, статуэтку Фаберже из красного золота на общую сумму свыше 18 миллионов рублей, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в июне 2015 года четыре человека, включая граждан Румынии
и Молдавии
, ограбили квартиру ювелира в центре Москвы
, а находившаяся в жилище его пожилая мать в ходе нападения погибла. Фигурантов столичный суд приговорил к лишению свободы на срок от 9 до 15 лет. Дело в отношении гражданина Румынии суд рассмотрел заочно, поскольку осужденный скрылся за пределами РФ
и находится в розыске.
"Похитили из указанной квартиры следующие предметы и ценности: изделия из драгоценных металлов и камней: серьги золотые из красного золота с овальными сапфирами, обрамленные россыпью алмазов; гарнитур (серьги и кольцо из красного золота) с овальными сапфирами с россыпью алмазов; кольцо из белого золота с квадратным топазом 20 карат и четыре бриллианта по углам… статуэтка Фаберже из красного золота весом 20 граммов стоимостью 6,788 миллиона рублей… А всего на общую сумму 18,83 миллиона рублей, что является особо крупным размером", - говорится в документе.
Уточняется, что в числе похищенного, помимо серег и колец, были цепочки, золотой слиток Сбербанка
, зубные коронки, мужские запонки, часы, золотые замки, монеты, кулон, а также наличные 3,91 тысячи евро, 63 тысячи долларов и 240 тысяч рублей.
Согласно материалам, позднее грабители встретились в Мытищах
, где распределили похищенное между собой.