Из квартиры ювелира в Москве вынесли ценности на 18 миллионов рублей

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четыре человека, включая граждан Румынии и Молдавии, в ходе ограбления вынесли из квартиры ювелира в Москве золотые украшения с алмазами и бриллиантами, статуэтку Фаберже из красного золота на общую сумму свыше 18 миллионов рублей, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Похитили из указанной квартиры следующие предметы и ценности: изделия из драгоценных металлов и камней: серьги золотые из красного золота с овальными сапфирами, обрамленные россыпью алмазов; гарнитур (серьги и кольцо из красного золота) с овальными сапфирами с россыпью алмазов; кольцо из белого золота с квадратным топазом 20 карат и четыре бриллианта по углам… статуэтка Фаберже из красного золота весом 20 граммов стоимостью 6,788 миллиона рублей… А всего на общую сумму 18,83 миллиона рублей, что является особо крупным размером", - говорится в документе.