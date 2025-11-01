Рейтинг@Mail.ru
04:40 01.11.2025
Ограбившие ювелира в Москве граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину
молдавия, румыния, москва
Молдавия, Румыния, Москва
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Двое граждан Румынии и Молдавии после ограбления ювелира в Москве в 2015 году скрылись от правоохранительных органов на территории Украины, тем временем еще двое соучастников преступления отдыхали в Сочи, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в июне 2015 года четыре человека, включая граждан Румынии и Молдавии, ограбили квартиру ювелира в центре Москвы, а находившаяся в жилище его пожилая мать в ходе нападения погибла. Фигурантов столичный суд приговорил к лишению свободы на срок от 9 до 15 лет. Дело в отношении гражданина Румынии суд рассмотрел заочно, поскольку осужденный скрылся за пределами РФ и находится в розыске.
Как следует из документа, в момент прибытия оперативников к сожительнице гражданина Молдавии, сам он находился в соседнем доме, но узнав, что его ищет полиция, вместе с гражданином Румынии подался в бега.
"Скрылся с территории Российской Федерации через территорию Белоруссии на Украину, далее они информации о его месте положения получить не смогли, так как Украина не сотрудничает с правоохранительными органами Российской Федерации", - говорится в материалах.
Уточняется, что правоохранительные органы изучили круг знакомых сбежавших иностранцев и вышли еще на двух фигурантов дела, которые на машине уехали из Москвы на отдых в Сочи, где их задержали в гостинице. Спустя два года полиция задержала сбежавшего гражданина Молдавии.
