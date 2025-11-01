Ограбившие ювелира в Москве граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Двое граждан Румынии и Молдавии после ограбления ювелира в Москве в 2015 году скрылись от правоохранительных органов на территории Украины, тем временем еще двое соучастников преступления отдыхали в Сочи, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.