Гражданина Румынии приговорили к 15 годам за ограбление в Москве

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы по обвинению в ограблении ювелира 10 лет назад, говорится в судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.