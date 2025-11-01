Рейтинг@Mail.ru
Гражданина Румынии приговорили к 15 годам за ограбление в Москве - РИА Новости, 01.11.2025
04:36 01.11.2025
Гражданина Румынии приговорили к 15 годам за ограбление в Москве
Суд в Москве заочно приговорил гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы по обвинению в ограблении ювелира 10 лет назад, говорится в судебных документах,... РИА Новости, 01.11.2025
происшествия, румыния, москва, россия
Происшествия, Румыния, Москва, Россия
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы по обвинению в ограблении ювелира 10 лет назад, говорится в судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в июне 2015 года четыре человека, включая граждан Румынии и Молдавии, металлической трубой вскрыли квартиру в центре Москвы и ограбили ювелира, а находившуюся в жилище его пожилую мать связали скотчем и плотно вставили в рот кляп, в результате она скончалась от удушения. Троих из четырех фигурантов дела в 2019 году приговорили в Москве к лишению свободы на срок от 9 до 15 лет. Дело гражданина Румынии суд рассмотрел заочно.
"Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "б", "в" части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой), части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)… По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в документе.
Суд оставил в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, указав, что срок отбывания наказания исчислять с момента фактического задержания осужденного. Гражданин Румынии объявлен в международный розыск.
ПроисшествияРумынияМоскваРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала