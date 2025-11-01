Директора стройкомпании в Калининграде обвинили в мошенничестве

В 2023 году обвиняемый, исполняя условия договоров с муниципальным предприятием "Калининградтеплосеть" администрации Калининграда по реконструкции тепловых сетей, так же используя подложные документы, включил в стоимость выполненных работ расходы на приобретение оборудования и материалов, которые в действительности не применялись при реконструкции, а также завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ. По данным следствия, обвиняемый причинил материальный ущерб муниципальному предприятию в размере 3,8 и 4 миллиона рублей.