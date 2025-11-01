Рейтинг@Mail.ru
Директора стройкомпании в Калининграде обвинили в мошенничестве
17:35 01.11.2025 (обновлено: 17:41 01.11.2025)
Директора стройкомпании в Калининграде обвинили в мошенничестве
происшествия, калининград, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Директора стройкомпании в Калининграде обвинили в мошенничестве

СК: директора стройкомпании в Калининграде обвинили в трех мошенничествах

© УФСБ по Калининградской областиДиректор стройкомпании в Калининграде, обвиняемый в мошенничестве. Кадр видео
Директор стройкомпании в Калининграде, обвиняемый в мошенничестве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© УФСБ по Калининградской области
Директор стройкомпании в Калининграде, обвиняемый в мошенничестве. Кадр видео
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Директора стройкомпании в Калининграде обвиняют в трех мошенничествах на сумму более 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
По данным следствия, в 2022 году обвиняемый в рамках исполнения муниципального контракта по переводу на природный газ котельной по улице Чувашской в Калининграде, заключенного с МП "Калининградтеплосеть", завысил по документам объем и стоимость фактически выполненных работ, и необоснованно получил из бюджетов Калининградской области и администрации Калининграда 12,5 миллионов рублей.
В 2023 году обвиняемый, исполняя условия договоров с муниципальным предприятием "Калининградтеплосеть" администрации Калининграда по реконструкции тепловых сетей, так же используя подложные документы, включил в стоимость выполненных работ расходы на приобретение оборудования и материалов, которые в действительности не применялись при реконструкции, а также завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ. По данным следствия, обвиняемый причинил материальный ущерб муниципальному предприятию в размере 3,8 и 4 миллиона рублей.
"В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации, обвиняемого в мошенничествах... Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Отмечается, что преступления выявлены и задокументированы УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
На стадии следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях и в полном объеме возместил причиненный ущерб.
