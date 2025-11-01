Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Как сообщило управление, всего было выпущено четыре боеприпаса. Сведений о ранении мирных жителей за прошедшие сутки не поступало.