https://ria.ru/20251101/nato-2052428584.html
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии учения
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии учения - РИА Новости, 01.11.2025
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии учения
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии военные учения "Решительный воин" со 2 по 10 ноября, сообщает военный портал Sargs.lv. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T21:28:00+03:00
2025-11-01T21:28:00+03:00
2025-11-01T21:28:00+03:00
в мире
латвия
даугавпилс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
https://ria.ru/20251031/bloomberg-2052041655.html
латвия
даугавпилс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, даугавпилс, нато
В мире, Латвия, Даугавпилс, НАТО
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии учения
Бригада НАТО проведет в Латвии активную фазу учений со 2 по 10 ноября