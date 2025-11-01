Рейтинг@Mail.ru
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии учения - РИА Новости, 01.11.2025
21:28 01.11.2025
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии учения
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии учения - РИА Новости, 01.11.2025
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии учения
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии военные учения "Решительный воин" со 2 по 10 ноября, сообщает военный портал Sargs.lv. РИА Новости, 01.11.2025
в мире
латвия
даугавпилс
нато
латвия
даугавпилс
в мире, латвия, даугавпилс, нато
В мире, Латвия, Даугавпилс, НАТО
Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии учения

Бригада НАТО проведет в Латвии активную фазу учений со 2 по 10 ноября

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии военные учения "Решительный воин" со 2 по 10 ноября, сообщает военный портал Sargs.lv.
"Со 2 по 10 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии проведёт активную фазу учений "Решительный воин", в ходе которых планируется усиленное передвижение военной техники союзников по дорогам государственного и регионального значения в районе Даугавпилса, Екабпилса и Мадоны, а также в районе Селии", - говорится в сообщении.
В миреЛатвияДаугавпилсНАТО
 
 
