Запад игнорировал обещания не расширять НАТО, заявил экс-помощник Трампа - РИА Новости, 01.11.2025
03:43 01.11.2025
Запад игнорировал обещания не расширять НАТО, заявил экс-помощник Трампа
в мире, сша, майкл флинн, маргарет тэтчер, франсуа миттеран, нато
В мире, США, Майкл Флинн, Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, НАТО
© AP Photo / Carolyn KasterМайкл Флинн
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Майкл Флинн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Западные страны на протяжении десятилетий систематически нарушали обязательства о нерасширении НАТО, игнорируя собственные обещания на данный счет, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн.
"Если взглянуть на исторический контекст … когда они говорили о нерасширении НАТО. Конечно же, все до единого президенты США с тех пор … мы, Запад, просто брали и нарушали все аспекты этих договоренностей", — сказал Флинн.
По его словам, в то время ключевые мировые лидеры — Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Джордж Буш и Михаил Горбачёв — обсуждали принципы ограничения расширения альянса, однако "после этого Запад самовольно изменил правила игры".
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Адмирал Левченко Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Порют горячку". СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
В миреСШАМайкл ФлиннМаргарет ТэтчерФрансуа МиттеранНАТО
 
 
