Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россияне, которые владеют земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, до 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год, на это у них остался месяц.

"До 1 декабря 2025 необходимо заплатить налоги за 2024 год. Для этого подавать налоговую декларацию физическим лицам не нужно: налоговая инспекция сама рассчитает сумму налога и направит уведомление", — напомнила в беседе с РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба ( ФНС ) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном — в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги".

Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.

Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.

Оплатить налоги можно несколькими способами. Например, через личный кабинет на сайте ФНС России или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на госуслугах, отметила Мучараева.

"До этого необходимо отправить согласие на получение налогового уведомления через "Госуслуги". Инструкция по подключению уведомлений размещена на главной странице сайта ФНС России "Налоговые уведомления на Госуслугах", — напомнила эксперт.