Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой
Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой
Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой
Несмотря на повсеместное увлечение цифровыми платежами, определенную сумму наличными лучше всегда иметь с собой и хранить дома, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 01.11.2025
эльман мехтиев
ассоциация развития финансовой грамотности
экономика
наличные деньги
эльман мехтиев, ассоциация развития финансовой грамотности, экономика, наличные деньги
Эльман Мехтиев, Ассоциация развития финансовой грамотности, Экономика, Наличные деньги
Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой
Финансист Мехтиев посоветовал носить с собой несколько тысяч рублей наличными
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Несмотря на повсеместное увлечение цифровыми платежами, определенную сумму наличными лучше всегда иметь с собой и хранить дома, рассказал агентству “Прайм”
генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Это может пригодиться в случае технических сбоев при безналичной оплате в магазинах, для оплаты в местах, где не принимают карты (например, локальные рынки). Наличные выручат в чрезвычайных ситуациях и обеспечат анонимность платежей.
«
“И конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно”, — добавил Мехтиев.
Он советует носить с собой небольшие суммы — от одной до нескольких тысяч рублей, чтобы при необходимости закрыть срочные расходы (такси, обед в кафе, небольшие покупки).
“Не стоит хранить дома основной запас финансов. Ограничьтесь суммой, необходимой для покрытия ежедневных расходов в течение 7-10 дней”, — заключил эксперт.