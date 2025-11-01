Рейтинг@Mail.ru
03:18 01.11.2025
Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой
Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой

Финансист Мехтиев посоветовал носить с собой несколько тысяч рублей наличными

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Несмотря на повсеместное увлечение цифровыми платежами, определенную сумму наличными лучше всегда иметь с собой и хранить дома, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Это может пригодиться в случае технических сбоев при безналичной оплате в магазинах, для оплаты в местах, где не принимают карты (например, локальные рынки). Наличные выручат в чрезвычайных ситуациях и обеспечат анонимность платежей.
“И конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно”, — добавил Мехтиев.
Он советует носить с собой небольшие суммы — от одной до нескольких тысяч рублей, чтобы при необходимости закрыть срочные расходы (такси, обед в кафе, небольшие покупки).
“Не стоит хранить дома основной запас финансов. Ограничьтесь суммой, необходимой для покрытия ежедневных расходов в течение 7-10 дней”, — заключил эксперт.
