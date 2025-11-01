https://ria.ru/20251101/naemniki-2052236916.html
Боец рассказал, какие позывные берут латиноамериканские наемники ВСУ
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении неоднократно сталкивались с наемниками из Латинской Америки, среди их позывных были "Терминатор" и "Хищник", рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Осман".
"Встречались неоднократно. Первый раз наемники были - по речи было понятно, что это латиноамериканские страны, по внешности, обмундированию, естественно, тоже видно, что это иностранцы. Шевроны разные, любые нашивки, в основном черепа и молнии. Документы попадались не у всех, но были и фотографии, и телефоны. Обмундирование у них видно - у некоторых натовского образца, у некоторых личное, покупное. Позывные разные: смешные, "Терминаторы", "Хищники", все абсолютно разное", - рассказал он.
Минобороны РФ
неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины
. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном
и Ближним Востоком
.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.