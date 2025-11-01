Боец рассказал, какие позывные берут латиноамериканские наемники ВСУ

"Встречались неоднократно. Первый раз наемники были - по речи было понятно, что это латиноамериканские страны, по внешности, обмундированию, естественно, тоже видно, что это иностранцы. Шевроны разные, любые нашивки, в основном черепа и молнии. Документы попадались не у всех, но были и фотографии, и телефоны. Обмундирование у них видно - у некоторых натовского образца, у некоторых личное, покупное. Позывные разные: смешные, "Терминаторы", "Хищники", все абсолютно разное", - рассказал он.