Боец рассказал, какие позывные берут латиноамериканские наемники ВСУ - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 01.11.2025
Боец рассказал, какие позывные берут латиноамериканские наемники ВСУ
Боец рассказал, какие позывные берут латиноамериканские наемники ВСУ - РИА Новости, 01.11.2025
Боец рассказал, какие позывные берут латиноамериканские наемники ВСУ
Российские военнослужащие на запорожском направлении неоднократно сталкивались с наемниками из Латинской Америки, среди их позывных были "Терминатор" и... РИА Новости, 01.11.2025
Боец рассказал, какие позывные берут латиноамериканские наемники ВСУ

Латиноамериканские наемники ВСУ берут позывные "Терминатор" и "Хищник"

Украинские наемники
Украинские наемники
Украинские наемники. Архивное фото
Украинские наемники. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении неоднократно сталкивались с наемниками из Латинской Америки, среди их позывных были "Терминатор" и "Хищник", рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Осман".
"Встречались неоднократно. Первый раз наемники были - по речи было понятно, что это латиноамериканские страны, по внешности, обмундированию, естественно, тоже видно, что это иностранцы. Шевроны разные, любые нашивки, в основном черепа и молнии. Документы попадались не у всех, но были и фотографии, и телефоны. Обмундирование у них видно - у некоторых натовского образца, у некоторых личное, покупное. Позывные разные: смешные, "Терминаторы", "Хищники", все абсолютно разное", - рассказал он.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники
28 октября, 05:21
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Российские военные в ДНР столкнулись с польскими наемниками
20 октября, 06:06
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
