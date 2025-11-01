"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Умершего 19 октября басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили в луже крови, такие подробности его смерти приводит Умершего 19 октября басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили в луже крови, такие подробности его смерти приводит портал TMZ.

« "Мы также получили аудиозапись звонка в службу спасения 911, где слышно, как Кили (женщина, обнаружившая тело. — Прим. ред.) сообщает диспетчерам, что нашла Сэма в луже крови", — говорится в материале.

По данным отчета заместителя шерифа округа Сент-Джонс, лицо и шея Риверса были темно-синего цвета, а остальная часть тела — красной, что, как пояснили специалисты, часто наблюдается при тромбоэмболии легочной артерии.

Спасатели, констатировавшие смерть музыканта, сообщили, что у него также был рассечен глаз — возможно, из-за падения с унитаза.

Группа сообщила о кончине бас-гитариста 19 октября. Ему было 48 лет.