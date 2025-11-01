https://ria.ru/20251101/muzykant-2052240536.html
"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта
"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта - РИА Новости, 01.11.2025
"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта
Умершего 19 октября басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили в луже крови, такие подробности его смерти приводит портал TMZ. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:29:00+03:00
2025-11-01T06:29:00+03:00
2025-11-01T11:26:00+03:00
шоубиз
limp bizkit
фред дерст
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049182082_0:186:3083:1920_1920x0_80_0_0_7300dffb619f2dd9158718d50fa77c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049182082_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_af23e82c4315abb450734629f9d7d60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
limp bizkit, фред дерст
Шоубиз, Limp Bizkit, Фред Дерст
"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта
TMZ: умершего басиста группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли в луже крови
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Умершего 19 октября басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили в луже крови, такие подробности его смерти приводит портал
TMZ.
«
"Мы также получили аудиозапись звонка в службу спасения 911, где слышно, как Кили (женщина, обнаружившая тело. — Прим. ред.) сообщает диспетчерам, что нашла Сэма в луже крови", — говорится в материале.
По данным отчета заместителя шерифа округа Сент-Джонс, лицо и шея Риверса были темно-синего цвета, а остальная часть тела — красной, что, как пояснили специалисты, часто наблюдается при тромбоэмболии легочной артерии.
Спасатели, констатировавшие смерть музыканта, сообщили, что у него также был рассечен глаз — возможно, из-за падения с унитаза.
Группа сообщила о кончине бас-гитариста 19 октября. Ему было 48 лет.
История группы Limp Bizkit
началась 19 декабря 1993 года со знакомства вокалиста Фреда Дерста
и басиста Сэма Риверса, который привел в группу своего кузена, джазового барабанщика Джона Отто.