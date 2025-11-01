Рейтинг@Mail.ru
"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:29 01.11.2025 (обновлено: 11:26 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/muzykant-2052240536.html
"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта
"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта - РИА Новости, 01.11.2025
"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта
Умершего 19 октября басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили в луже крови, такие подробности его смерти приводит портал TMZ. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:29:00+03:00
2025-11-01T11:26:00+03:00
шоубиз
limp bizkit
фред дерст
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049182082_0:186:3083:1920_1920x0_80_0_0_7300dffb619f2dd9158718d50fa77c89.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049182082_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_af23e82c4315abb450734629f9d7d60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
limp bizkit, фред дерст
Шоубиз, Limp Bizkit, Фред Дерст
"В луже крови": раскрыты подробности смерти известного музыканта

TMZ: умершего басиста группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли в луже крови

CC BY-SA 4.0 / Achim Raschka / Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс
Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Achim Raschka /
Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Умершего 19 октября басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили в луже крови, такие подробности его смерти приводит портал TMZ.
«

"Мы также получили аудиозапись звонка в службу спасения 911, где слышно, как Кили (женщина, обнаружившая тело. — Прим. ред.) сообщает диспетчерам, что нашла Сэма в луже крови", — говорится в материале.

По данным отчета заместителя шерифа округа Сент-Джонс, лицо и шея Риверса были темно-синего цвета, а остальная часть тела — красной, что, как пояснили специалисты, часто наблюдается при тромбоэмболии легочной артерии.
Спасатели, констатировавшие смерть музыканта, сообщили, что у него также был рассечен глаз — возможно, из-за падения с унитаза.
Группа сообщила о кончине бас-гитариста 19 октября. Ему было 48 лет.
История группы Limp Bizkit началась 19 декабря 1993 года со знакомства вокалиста Фреда Дерста и басиста Сэма Риверса, который привел в группу своего кузена, джазового барабанщика Джона Отто.
 
ШоубизLimp BizkitФред Дерст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала