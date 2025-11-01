Мужчина в подмосковном ТЦ разбил посуду "на счастье" на 200 тысяч рублей

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мужчина устроил погром, разбив посуду на 200 тысяч рублей в торговом центре подмосковных Котельниках, нарушитель задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что на пульт централизованной охраны поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации с охраняемого гипермаркета на Новорязанском шоссе в Котельниках.
«
"Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что неадекватный посетитель легким движением руки превращал стеллажи с посудой в руины, оставив после себя впечатляющий погром и ущерб на общую сумму порядка 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники люберецкого отдела Росгвардии задержали 37-летнего дебошира.
"Первая тарелка – "на счастье"… В какой-то момент мне понравилось то, что я разбил тарелку, и мне захотелось разбить еще", - сообщил задержанный на видео, опубликованном в канале ведомства.
