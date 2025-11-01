Рейтинг@Mail.ru
Мужчина в подмосковном ТЦ разбил посуду "на счастье" на 200 тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2025
18:27 01.11.2025 (обновлено: 20:39 01.11.2025)
Мужчина в подмосковном ТЦ разбил посуду "на счастье" на 200 тысяч рублей
Мужчина в подмосковном ТЦ разбил посуду "на счастье" на 200 тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2025
Мужчина в подмосковном ТЦ разбил посуду "на счастье" на 200 тысяч рублей
Мужчина устроил погром, разбив посуду на 200 тысяч рублей в торговом центре подмосковных Котельниках, нарушитель задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РИА Новости, 01.11.2025
происшествия, котельники, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Котельники, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мужчина в подмосковном ТЦ разбил посуду "на счастье" на 200 тысяч рублей

Мужчина устроил погром в подмосковном ТЦ, разбив посуду на 200 тысяч рублей

© ГУ Росгвардии по Московской областиМужчина разбивает посуду в торговом центре в Котельниках. Кадр видео
Мужчина разбивает посуду в торговом центре в Котельниках. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© ГУ Росгвардии по Московской области
Мужчина разбивает посуду в торговом центре в Котельниках. Кадр видео
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мужчина устроил погром, разбив посуду на 200 тысяч рублей в торговом центре подмосковных Котельниках, нарушитель задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что на пульт централизованной охраны поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации с охраняемого гипермаркета на Новорязанском шоссе в Котельниках.
«
"Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что неадекватный посетитель легким движением руки превращал стеллажи с посудой в руины, оставив после себя впечатляющий погром и ущерб на общую сумму порядка 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники люберецкого отдела Росгвардии задержали 37-летнего дебошира.
"Первая тарелка – "на счастье"… В какой-то момент мне понравилось то, что я разбил тарелку, и мне захотелось разбить еще", - сообщил задержанный на видео, опубликованном в канале ведомства.
ПроисшествияКотельникиМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
