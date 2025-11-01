Мужчина в подмосковном ТЦ разбил посуду "на счастье" на 200 тысяч рублей

«

"Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что неадекватный посетитель легким движением руки превращал стеллажи с посудой в руины, оставив после себя впечатляющий погром и ущерб на общую сумму порядка 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.