В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 01.11.2025
15:44 01.11.2025 (обновлено: 17:14 01.11.2025)
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
Житель села Мощеное пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MАХ. РИА Новости, 01.11.2025
© Фото опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковПоследствия атаки ВСУ в Грайворонском округе. 1 ноября 2025
Последствия атаки ВСУ в Грайворонском округе. 1 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Последствия атаки ВСУ в Грайворонском округе. 1 ноября 2025
БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Житель села Мощеное пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MАХ.
"В Грайворонском округе в селе Мощеное при атаке дрона мужчина получил множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. <...> Для продолжения лечения он будет переведен в областную клиническую больницу", — написал глава региона.
Уточняется, что после удара оказались повреждены автомобиль, остекление дома и надворная постройка.
Гладков рассказал о последствиях налетов БПЛА в других населенных пунктах:
  • в селе Дунайка посекло кузов и разбились стекла легковушки;
  • в селе Новостроевка-Первая повреждена машина;
  • в селе Смородино в двух частных домах выбито окна;
  • в Грайвороне на парковке коммерческого объекта повредило два автомобиля, один из которых сгорел;
  • в поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, второй беспилотник атаковал служебный автомобиль;
  • в селе Борисовка частный дом оказался уничтожен после сброса взрывного устройства с БПЛА;
  • в селе Новая Таволжанка повреждена кровля частного дома;
  • в районе поселка Борисовка дрон ударил по грузовой машине;
  • в селе Березовка посекло легковушку.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
