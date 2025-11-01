https://ria.ru/20251101/muzhchina-2052342171.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
Житель села Мощеное пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MАХ. РИА Новости, 01.11.2025
БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости.
Житель села Мощеное пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MАХ
.
"В Грайворонском округе в селе Мощеное при атаке дрона мужчина получил множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. <...> Для продолжения лечения он будет переведен в областную клиническую больницу", — написал глава региона.
Уточняется, что после удара оказались повреждены автомобиль, остекление дома и надворная постройка.
Гладков рассказал о последствиях налетов БПЛА в других населенных пунктах:
- в селе Дунайка посекло кузов и разбились стекла легковушки;
- в селе Новостроевка-Первая повреждена машина;
- в селе Смородино в двух частных домах выбило окна;
- в Грайвороне на парковке коммерческого объекта повредило два автомобиля, один из которых сгорел;
- в поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, второй беспилотник атаковал служебный автомобиль;
- в селе Борисовка частный дом оказался уничтожен после сброса взрывного устройства с БПЛА;
- в селе Новая Таволжанка повреждена кровля частного дома;
- в районе поселка Борисовка дрон ударил по грузовой машине;
- в селе Березовка посекло легковушку.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области
действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.