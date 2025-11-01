Рейтинг@Mail.ru
На внешней стороне Третьего транспортного кольца загорелась машина - РИА Новости, 01.11.2025
21:04 01.11.2025
На внешней стороне Третьего транспортного кольца загорелась машина
Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщили в столичном... РИА Новости, 01.11.2025
2025
авто, москва, московское центральное кольцо (мцк), происшествия
Авто, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Происшествия
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На внешней стороне Третьего транспортного кольца (в районе станции МЦК "Дубровка") произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что движение на месте происшествия затруднено на 3,5 километров.
АвтоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Происшествия
 
 
