На внешней стороне Третьего транспортного кольца загорелась машина
На внешней стороне Третьего транспортного кольца загорелась машина
На внешней стороне Третьего транспортного кольца загорелась машина
Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщили в столичном... РИА Новости, 01.11.2025
москва
2025
На внешней стороне Третьего транспортного кольца загорелась машина
Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве