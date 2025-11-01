Рейтинг@Mail.ru
Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян - РИА Новости, 01.11.2025
16:12 01.11.2025 (обновлено: 17:51 01.11.2025)
Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Украинские телефонные мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян, корректируя ее в зависимости от внушаемости жертвы, сообщил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.
«
"Активно разрабатывают новые схемы вербовки россиян, делая ставку на пожилых людей и молодежь. Первые лишаются денег и недвижимости, а вторые получают обвинения в соучастии в мошенничестве и привлекаются к уголовной ответственности", — рассказал он.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Раскрыто, как мошенники собирают информацию о жертве
30 октября, 02:51
По его словам, технологии вербовки многократно отработаны и корректируются на ходу в зависимости от внушаемости потенциальной жертвы. В последнее время они апробировали еще одну новую схему. Она выглядит так:
  • Поступает звонок из "военкомата" якобы для уточнения данных.
  • Позже звонят якобы из Росфинмониторинга. Жертве говорят, что из военкомата звонили мошенники, которые оформили на человека доверенность.
  • Затем поступает звонок от "следователя" ФСБ и "финразведки", заявляющих, что операции с доверенностью остановлены и нужно помочь поймать жуликов.
  • После этого происходит сведение жертв разных афер: один человек приносит деньги для осуществления "спецоперации", а второй — забирает и отвозит их на указанный адрес.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
МВД рассказало, как изменилась одна из популярных у мошенников схем
Вчера, 08:28
"Завербованный курьер — одноразовое средство по передаче денег. У мошенников есть сопутствующая задача — максимально его подставить. Для чего засветить на всех камерах, показать некую системность в его действиях. Но их главная задача — отобрать деньги у пенсионера", — подчеркнул Соловьев.
После получения денег мошенники исчезают, а курьера, как правило, привлекают к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, несмотря на заверения, что у него не было никакого преступного умысла.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства
Вчера, 05:30
 
