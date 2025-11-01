Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Украинские телефонные мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян, корректируя ее в зависимости от внушаемости жертвы, сообщил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

« "Активно разрабатывают новые схемы вербовки россиян, делая ставку на пожилых людей и молодежь. Первые лишаются денег и недвижимости, а вторые получают обвинения в соучастии в мошенничестве и привлекаются к уголовной ответственности", — рассказал он.

По его словам, технологии вербовки многократно отработаны и корректируются на ходу в зависимости от внушаемости потенциальной жертвы. В последнее время они апробировали еще одну новую схему. Она выглядит так:

Поступает звонок из "военкомата" якобы для уточнения данных.

Позже звонят якобы из Росфинмониторинга. Жертве говорят, что из военкомата звонили мошенники, которые оформили на человека доверенность.

Затем поступает звонок от "следователя" ФСБ и "финразведки", заявляющих, что операции с доверенностью остановлены и нужно помочь поймать жуликов.

После этого происходит сведение жертв разных афер: один человек приносит деньги для осуществления "спецоперации", а второй — забирает и отвозит их на указанный адрес.

"Завербованный курьер — одноразовое средство по передаче денег. У мошенников есть сопутствующая задача — максимально его подставить. Для чего засветить на всех камерах, показать некую системность в его действиях. Но их главная задача — отобрать деньги у пенсионера", — подчеркнул Соловьев