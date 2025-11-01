https://ria.ru/20251101/moryak-2052236204.html
В посольстве рассказали о состоянии российского моряка, спасенного хуситами
В посольстве рассказали о состоянии российского моряка, спасенного хуситами
Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный с потопленного у берегов Йемена военными силами движения "Ансар Алла" (хуситами) греческого судна Eternity C,... РИА Новости, 01.11.2025
Моряк из России Галактионов с судна Eternity C продолжает лечение в Йемене