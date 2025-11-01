Президент Молдавии приняла присягу нового премьера

КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приняла присягу нового премьера Александра Мунтяну и членов его кабинета министров, трансляция церемонии велась в режиме онлайн на сайте правительства республики.
Парламент Молдавии на заседании в пятницу голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
"Клянусь соблюдать конституцию и законы Молдавии, защищать демократию и основные права человека, суверенитет и целостность страны", - заявил Мунтяну в ходе торжественной церемонии, которая прошла в президентском дворце в Кишиневе.
Санду 24 октября по предложению партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В пятницу он представил на заседании парламента свою команду и программу правления, чтобы получить вотум доверия со стороны депутатов. Новое правительство было сформировано при поддержке правящей ПДС, в нем сохранили свои места 8 министров из прежнего кабмина, в том числе главы МВД, минобороны и МИД.️
Эксперт оценил новый состав правительства Молдавии
29 октября, 21:56