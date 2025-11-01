https://ria.ru/20251101/mo-2052294426.html
ВСУ за сутки потеряли в зоне действия "Запада" более 220 боевиков
ВСУ за сутки потеряли в зоне действия "Запада" более 220 боевиков - РИА Новости, 01.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне действия "Запада" более 220 боевиков
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 220 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны России.
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ за сутки потеряли в зоне действия "Запада" более 220 боевиков
