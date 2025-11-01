ВСУ за сутки потеряли в зоне действия "Запада" более 220 боевиков

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.