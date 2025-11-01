Рейтинг@Mail.ru
13:35 01.11.2025 (обновлено: 17:34 01.11.2025)
МО заявило о готовности нарастить потенциал Центра военной медицины АСЕАН
россия, бангкок, австралия, олег савельев
Россия, Бангкок, Австралия, Олег Савельев
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны России готово нарастить потенциал Центра военной медицины АСЕАН в Бангкоке в борьбе против эпидемий и биотерроризма, заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").
МО РФ напомнило, что в 2016 году в Бангкоке был создан Центр военной медицины АСЕАН, который в тяжелый период пандемии COVID-19 позволил военным медикам оперативно обмениваться информацией.
"Минобороны России готово способствовать наращиванию потенциала этого центра в вопросах, в первую очередь, реагирования на эпидемии и инфекционные заболевания, во-вторых, противодействия биотерроризму и, в-третьих, оказания помощи населению государств Азиатско-Тихоокеанского региона при чрезвычайных ситуациях", - сказал замминистра обороны.
"СМОА плюс" – механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государствами-партнерами по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.
Участники международного экспертного круглого стола Россия — АСЕАН: сотрудничество в области инноваций - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
