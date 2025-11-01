МО заявило о готовности нарастить потенциал Центра военной медицины АСЕАН

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны России готово нарастить потенциал Центра военной медицины АСЕАН в Бангкоке в борьбе против эпидемий и биотерроризма, заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

"Минобороны России готово способствовать наращиванию потенциала этого центра в вопросах, в первую очередь, реагирования на эпидемии и инфекционные заболевания, во-вторых, противодействия биотерроризму и, в-третьих, оказания помощи населению государств Азиатско-Тихоокеанского региона при чрезвычайных ситуациях", - сказал замминистра обороны.