МО заявило о готовности нарастить потенциал Центра военной медицины АСЕАН
КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны России готово нарастить потенциал Центра военной медицины АСЕАН в Бангкоке в борьбе против эпидемий и биотерроризма, заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").
МО РФ
напомнило, что в 2016 году в Бангкоке
был создан Центр военной медицины АСЕАН, который в тяжелый период пандемии COVID-19 позволил военным медикам оперативно обмениваться информацией.
"Минобороны России готово способствовать наращиванию потенциала этого центра в вопросах, в первую очередь, реагирования на эпидемии и инфекционные заболевания, во-вторых, противодействия биотерроризму и, в-третьих, оказания помощи населению государств Азиатско-Тихоокеанского региона при чрезвычайных ситуациях", - сказал замминистра обороны.
"СМОА плюс" – механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государствами-партнерами по диалогу (Австралия
, Индия
, Китай
, Новая Зеландия
, Республика Корея, Россия, США
, Япония
), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама
.