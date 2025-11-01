Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали "заполнить вакуум" в безопасности и управлении Газой - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/mid-2052337378.html
В Германии призвали "заполнить вакуум" в безопасности и управлении Газой
В Германии призвали "заполнить вакуум" в безопасности и управлении Газой - РИА Новости, 01.11.2025
В Германии призвали "заполнить вакуум" в безопасности и управлении Газой
Необходимо как можно скорее "заполнить вакуум" в плане безопасности и управления в секторе Газа, чтобы не допустить захвата власти палестинским движением ХАМАС, РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:32:00+03:00
2025-11-01T15:32:00+03:00
в мире
египет
германия
израиль
абдель фаттах ас-сиси
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a60fe373ea91c12e45271f82a2e8d9.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051701047.html
https://ria.ru/20251101/konflikt-1915630213.html
египет
германия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077784_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7a8e4fcf88789968767239a1db8dc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, германия, израиль, абдель фаттах ас-сиси, хамас, оон
В мире, Египет, Германия, Израиль, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, ООН
В Германии призвали "заполнить вакуум" в безопасности и управлении Газой

Глава МИД Германии призвал заполнить вакуум в безопасности и управлении Газой

© AP Photo / Adel HanaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Adel Hana
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Необходимо как можно скорее "заполнить вакуум" в плане безопасности и управления в секторе Газа, чтобы не допустить захвата власти палестинским движением ХАМАС, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
"Нам действительно нужно заполнить вакуум в секторе Газа в плане безопасности и управления, и мы должны сделать это как можно скорее, чтобы избежать того, что ХАМАС снова захватит власть в секторе Газа. И это, конечно, могло бы стать мотивацией для Израиля вновь применить военную силу, а это не тот путь, который мы планируем в будущем", - заявил Вадефуль на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне, его выступление транслировалось на сайте форума.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп оценил перемирие в Газе
30 октября, 07:52
В связи с этим он упомянул размещение международных стабилизационных сил в секторе Газа.
"К счастью, многие мусульманские страны заявили, что готовы стать частью этого процесса. Вы слышали об этом. Это Индонезия, возможно, Пакистан и другие страны. Они должны решить, будут ли они частью этого процесса. Предварительным условием, конечно, является то, что нам нужно разрешение Совета Безопасности ООН на это, резолюция", - добавил глава МИД ФРГ.
Он подчеркнул, что решение о создании двух государств - это единственный вариант, позволяющий наладить прочный мир. Министр также напомнил, что Германия готова сыграть важную роль вместе с Египтом в конференции по восстановлению сектора Газа, которую, как он надеется, Египет примет у себя в ближайшие недели.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в октябре заявил, что конференция в египетской столице Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США намерены представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF) в течение ближайших недель. Источники Axios отметили, что готовность предоставить войска уже выразили такие страны, как Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция. Кроме того, чиновники США заявили порталу, что они добились значительного прогресса в разработке резолюции Совбеза ООН, которая поддержит развертывание международных стабилизационных сил в секторе Газа и будет использоваться в качестве юридического мандата, разрешающего странам предоставлять войска. Тем не менее, по данным источников, резолюция не превратит ISF в миротворческие силы ООН, а США смогут контролировать и влиять на операции.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
 
В миреЕгипетГерманияИзраильАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала