В Германии призвали "заполнить вакуум" в безопасности и управлении Газой

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Необходимо как можно скорее "заполнить вакуум" в плане безопасности и управления в секторе Газа, чтобы не допустить захвата власти палестинским движением ХАМАС, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
"Нам действительно нужно заполнить вакуум в секторе Газа в плане безопасности и управления, и мы должны сделать это как можно скорее, чтобы избежать того, что ХАМАС снова захватит власть в секторе Газа. И это, конечно, могло бы стать мотивацией для Израиля вновь применить военную силу, а это не тот путь, который мы планируем в будущем", - заявил Вадефуль на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне, его выступление транслировалось на сайте форума.
В связи с этим он упомянул размещение международных стабилизационных сил в секторе Газа.
"К счастью, многие мусульманские страны заявили, что готовы стать частью этого процесса. Вы слышали об этом. Это Индонезия, возможно, Пакистан и другие страны. Они должны решить, будут ли они частью этого процесса. Предварительным условием, конечно, является то, что нам нужно разрешение Совета Безопасности ООН на это, резолюция", - добавил глава МИД ФРГ.
Он подчеркнул, что решение о создании двух государств - это единственный вариант, позволяющий наладить прочный мир. Министр также напомнил, что Германия готова сыграть важную роль вместе с Египтом в конференции по восстановлению сектора Газа, которую, как он надеется, Египет примет у себя в ближайшие недели.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в октябре заявил, что конференция в египетской столице Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США намерены представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF) в течение ближайших недель. Источники Axios отметили, что готовность предоставить войска уже выразили такие страны, как Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция. Кроме того, чиновники США заявили порталу, что они добились значительного прогресса в разработке резолюции Совбеза ООН, которая поддержит развертывание международных стабилизационных сил в секторе Газа и будет использоваться в качестве юридического мандата, разрешающего странам предоставлять войска. Тем не менее, по данным источников, резолюция не превратит ISF в миротворческие силы ООН, а США смогут контролировать и влиять на операции.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.