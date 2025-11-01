МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Журналист Томас Фази в соцсети Х удивился желанию Германии помочь Украине, поскольку Киев принял непосредственное участие в событиях, приведших к упадку энергетической инфраструктуры ФРГ.
"Германия хочет помочь Украине, которая разбомбила немецкую энергетическую инфраструктуру, восстановить ее. Такое нарочно не придумаешь", — написал Фази.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
На Западе испугались призывов лидеров ЕС после заявления Путина
28 октября, 14:24