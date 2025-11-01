Рейтинг@Mail.ru
"Такое не придумаешь". На Западе удивились решению Мерца по Украине - РИА Новости, 01.11.2025
15:14 01.11.2025 (обновлено: 16:12 01.11.2025)
"Такое не придумаешь". На Западе удивились решению Мерца по Украине
Журналист Томас Фази в соцсети Х удивился желанию Германии помочь Украине, поскольку Киев принял непосредственное участие в событиях, приведших к упадку... РИА Новости, 01.11.2025
в мире
украина
германия
киев
сергей лавров
нато
мерец
украина
германия
киев
в мире, украина, германия, киев, сергей лавров, нато, мерец
В мире, Украина, Германия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Мерец
"Такое не придумаешь". На Западе удивились решению Мерца по Украине

Фази высмеял желание ФРГ помочь Киеву, который нанес урон немецкой энергетике

© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Журналист Томас Фази в соцсети Х удивился желанию Германии помочь Украине, поскольку Киев принял непосредственное участие в событиях, приведших к упадку энергетической инфраструктуры ФРГ.
"Германия хочет помочь Украине, которая разбомбила немецкую энергетическую инфраструктуру, восстановить ее. Такое нарочно не придумаешь", — написал Фази.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
Вчера, 08:00
Так журналист прокомментировал заявление федерального канцлера ФРГ Томаса Мерца о поддержке Киева "в вопросах противовоздушной обороны и восстановления разрушенных электростанций и инфраструктуры".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
На Западе испугались призывов лидеров ЕС после заявления Путина
28 октября, 14:24
 
В миреУкраинаГерманияКиевСергей ЛавровНАТОМерец
 
 
