https://ria.ru/20251101/mchs-2052230779.html
МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов
МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов - РИА Новости, 01.11.2025
МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов
Уникальный беспилотный мобильный надводный комплекс "Калан", позволяющий заменять водолазов при проведении опасных работ, представили на выставке... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T02:46:00+03:00
2025-11-01T02:46:00+03:00
2025-11-01T02:52:00+03:00
технологии
внии гочс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052231251_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_e70a36afa665c8e58a87a9208d7b2f0d.jpg
https://ria.ru/20250630/mchs-2026319730.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052231251_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_6db633ef9f1867d0b9c1659aca8bbfac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, внии гочс
МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов
МЧС разработало заменяющий водолазов беспилотный надводный комплекс "Калан"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уникальный беспилотный мобильный надводный комплекс "Калан", позволяющий заменять водолазов при проведении опасных работ, представили на выставке "Интерполитех-2025" в Москве ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщает ВНИИ ГОЧС.
"На выставке специалисты ВНИИ ГОЧС продемонстрировали ряд уникальных разработок, среди которых выделяется катамаран "Калан" - беспилотный мобильный надводный комплекс, который может заменять водолазов при проведении опасных работ", - говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что безэкипажный комплекс "Калан" - совместная разработка института и научно-производственного предприятия "Форт XXI".
"Благодаря использованию передовых систем, этот комплекс может быть задействован в различных областях, где требуется надежный мониторинг объектов на воде. Эхолот СКАТ-200М, ГБО - гидролокатор бокового обзора, ИСЗ - измеритель скорости звука и другое оборудование представляют собой высокоточные приборы инновационных технологий", - резюмирует ВНИИ ГОЧС
.