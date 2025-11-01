МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уникальный беспилотный мобильный надводный комплекс "Калан", позволяющий заменять водолазов при проведении опасных работ, представили на выставке "Интерполитех-2025" в Москве ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщает ВНИИ ГОЧС.

"На выставке специалисты ВНИИ ГОЧС продемонстрировали ряд уникальных разработок, среди которых выделяется катамаран "Калан" - беспилотный мобильный надводный комплекс, который может заменять водолазов при проведении опасных работ", - говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.