МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов - РИА Новости, 01.11.2025
02:46 01.11.2025
МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов
МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов
2025
технологии, внии гочс
Технологии, ВНИИ ГОЧС
МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов

МЧС разработало заменяющий водолазов беспилотный надводный комплекс "Калан"

© РИА Новости Беспилотный надводный комплекс МЧС, заменяющий водолазов
© РИА Новости
Беспилотный надводный комплекс МЧС, заменяющий водолазов. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уникальный беспилотный мобильный надводный комплекс "Калан", позволяющий заменять водолазов при проведении опасных работ, представили на выставке "Интерполитех-2025" в Москве ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщает ВНИИ ГОЧС.
"На выставке специалисты ВНИИ ГОЧС продемонстрировали ряд уникальных разработок, среди которых выделяется катамаран "Калан" - беспилотный мобильный надводный комплекс, который может заменять водолазов при проведении опасных работ", - говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что безэкипажный комплекс "Калан" - совместная разработка института и научно-производственного предприятия "Форт XXI".
"Благодаря использованию передовых систем, этот комплекс может быть задействован в различных областях, где требуется надежный мониторинг объектов на воде. Эхолот СКАТ-200М, ГБО - гидролокатор бокового обзора, ИСЗ - измеритель скорости звука и другое оборудование представляют собой высокоточные приборы инновационных технологий", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
МЧС разработало проект постановления о системах оповещения в России
30 июня, 15:20
