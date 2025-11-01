В России стартует новый этап маркировки товаров

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый этап обязательной маркировки в России стартует с 1 ноября в двух товарных группах - растительные масла и корма для животных, в силу вступают соответствующие постановления правительства.

Как объяснили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак", с 1 ноября производители, поставщики и продавцы масел начинают передавать в систему маркировки данные о продаже на кассе - это позволит усилить прослеживаемость, зафиксировать движение товара и дать участникам точный учет объемов. Обязательная маркировка растительных масел стартовала 1 октября 2024 года, и за это время из "тени" вышли 173 производителя этой продукции.

Также с 1 ноября ужесточаются требования к передаче сведений в систему маркировки в категории "Корма для животных" - становится обязательной автосверка объемов между системой Россельхознадзора "Меркурий" и "Честным знаком". В ЦРПТ уточнили, что такое нововведение позволит контролировать объем продукции. "Нельзя ввести в оборот больше, чем позволяет объем сырья. Если расхождение больше 5%, то участник рынка не сможет ввести товар в оборот", - добавили в центре.

Сейчас аналогичная сверка данных происходит в категории "Молочная продукция", что позволило снизить фальсификат с 30% до 0,01%.

Кроме этого, 1 ноября стартовал эксперимент по маркировке удобрений в потребупаковке для домашних растений, сада, огорода - это минеральные или химические удобрения, такие как азот, фосфор, калий и т.д. Согласно постановлению правительства, он продлится до 31 августа 2026 года.