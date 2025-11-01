Мантуров призвал разрабатывать эффективные формы кооперации с Китаем

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян перед началом 12-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Властям и бизнесу России и Китая следует продолжать координировать усилия для изучения возможностей сотрудничества, а также для разработки эффективных форматов кооперации, позволяющих нивелировать геополитические риски, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в субботу в Доме народных собраний в Пекине провели 12-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Денис Мантуров рассказал о расширении пула перспективных проектов планами по организации производства растворимой целлюлозы и вискозного волокна в Иркутской области , а также созданию научно-клинического центра ионно-протонной терапии в Москве и запуску круглогодичной контейнерной линии через Северный морской путь", - говорится в заявлении, распространенном секретариатом первого вице-премьера РФ

Отмечается, что, говоря о подготовке реестра межрегиональных проектов, первый вице-премьер отметил, что российской стороной подготовлены предложения, которые включают 27 проектов в 18 субъектах России.

"В целом, государству и бизнесу наших стран важно продолжать объединять и координировать усилия для всестороннего изучения возможностей сотрудничества. А также для разработки эффективных форматов кооперации, позволяющих нивелировать конъюнктурные и геополитические риски. Убежден, что слаженная работа позволит вывести российско-китайское инвестиционное сотрудничество на качественно новый уровень", – заявил первый вице-премьер.