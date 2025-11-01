Рейтинг@Mail.ru
Мантуров назвал причину снижения товарооборота с Китаем - РИА Новости, 01.11.2025
08:49 01.11.2025
Мантуров назвал причину снижения товарооборота с Китаем
Мантуров назвал причину снижения товарооборота с Китаем
Мантуров назвал причину снижения товарооборота с Китаем

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Снижение товарооборота между Россией и Китаем в этом году обусловлено рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами, сторонам необходимо приложить дополнительные усилия для возвращения в режим роста, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"В этой части (в наращивании взаимного товарооборота – ред.) за последние четыре года мы добились существенного прогресса. Объем двусторонней торговли вырос более чем в два раза - до 245 миллиардов долларов, в текущем году отмечаем некоторое снижение этого показателя, что обусловлено рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами", - заявил Мантуров.
"Нам необходимо приложить дополнительные усилия для возвращения в режим роста", - указал первый вице-премьер РФ.
Согласно данным китайского таможенного управления, товарооборот Китая и России по итогам прошлого года вырос на 1,9% по сравнению с 2023 годом, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. При этом по итогам первых трёх кварталов текущего года показатель снизился на 9,4% в годовом выражении, составив 163,621 миллиарда долларов.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США и Китай достигли баланса, заявил Бессент
