Рейтинг@Mail.ru
Троих из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/luvr-2052434915.html
Троих из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили
Троих из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили - РИА Новости, 01.11.2025
Троих из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили
Трое из пяти задержанных в среду по подозрению в ограблении Лувра были освобождены из-под стражи, передает в субботу агентство Франс Пресс. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T22:16:00+03:00
2025-11-01T22:16:00+03:00
в мире
париж
алжир (провинция)
мали
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40892/94/408929421_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c27e5291535d2bef372de90a261f32f6.jpg
https://ria.ru/20251101/luvr-2052245204.html
https://ria.ru/20251030/luvr-2051920127.html
париж
алжир (провинция)
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40892/94/408929421_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_81bbd993bdd6ac934dcf5efdaf0ebcf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, алжир (провинция), мали, лувр
В мире, Париж, Алжир (провинция), Мали, Лувр
Троих из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили

Троих из 5 задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили из-под стражи

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Города мира. Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Трое из пяти задержанных в среду по подозрению в ограблении Лувра были освобождены из-под стражи, передает в субботу агентство Франс Пресс.
В четверг прокурор Парижа Лор Бекко сообщила об одновременном задержании в Париже и пригородах столицы пяти подозреваемых в преступлении. До этого уже были задержаны два других подозреваемых, которые частично признали вину и которым были предъявлены обвинения.
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СМИ: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
Вчера, 07:56
«
"Двум из пяти задержанных в среду вечером в рамках расследования ограбления Лувра в субботу были предъявлены обвинения, а трое были отпущены на свободу", - передает агентство Франс Пресс.
В субботу перед судьей предстали задержанные в среду подозреваемые для вынесения решения о предъявлении им обвинений.
По информации СМИ, среди тех, кому в субботу предъявили обвинения, оказалась женщина 38 лет. Ей вменяют соучастие в организованном ограблении и преступном сговоре. Судья постановил заключить ее под стражу.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
По информации СМИ, личность первых двух задержанных, о которых прокуратура Парижа сообщила 26 октября, удалось установить с помощью образцов ДНК, оставленных на месте преступления. Один из них был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Как заявили в прокуратуре, задержанные частично признали вину, им были предъявлены обвинения.
Лувр - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Дирекция Лувра и полиция винят друг друга в ограблении музея, пишут СМИ
30 октября, 18:18
 
В миреПарижАлжир (провинция)МалиЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала