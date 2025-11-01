Троих из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили

ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Трое из пяти задержанных в среду по подозрению в ограблении Лувра были освобождены из-под стражи, передает в субботу агентство Франс Пресс.
В четверг прокурор Парижа Лор Бекко сообщила об одновременном задержании в Париже и пригородах столицы пяти подозреваемых в преступлении. До этого уже были задержаны два других подозреваемых, которые частично признали вину и которым были предъявлены обвинения.
«
"Двум из пяти задержанных в среду вечером в рамках расследования ограбления Лувра в субботу были предъявлены обвинения, а трое были отпущены на свободу", - передает агентство Франс Пресс.
В субботу перед судьей предстали задержанные в среду подозреваемые для вынесения решения о предъявлении им обвинений.
По информации СМИ, среди тех, кому в субботу предъявили обвинения, оказалась женщина 38 лет. Ей вменяют соучастие в организованном ограблении и преступном сговоре. Судья постановил заключить ее под стражу.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
По информации СМИ, личность первых двух задержанных, о которых прокуратура Парижа сообщила 26 октября, удалось установить с помощью образцов ДНК, оставленных на месте преступления. Один из них был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Как заявили в прокуратуре, задержанные частично признали вину, им были предъявлены обвинения.