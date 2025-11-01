Троих из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили

ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Трое из пяти задержанных в среду по подозрению в ограблении Лувра были освобождены из-под стражи, передает в субботу агентство Франс Пресс.

В четверг прокурор Парижа Лор Бекко сообщила об одновременном задержании в Париже и пригородах столицы пяти подозреваемых в преступлении. До этого уже были задержаны два других подозреваемых, которые частично признали вину и которым были предъявлены обвинения.

« "Двум из пяти задержанных в среду вечером в рамках расследования ограбления Лувра в субботу были предъявлены обвинения, а трое были отпущены на свободу", - передает агентство Франс Пресс.

В субботу перед судьей предстали задержанные в среду подозреваемые для вынесения решения о предъявлении им обвинений.

По информации СМИ, среди тех, кому в субботу предъявили обвинения, оказалась женщина 38 лет. Ей вменяют соучастие в организованном ограблении и преступном сговоре. Судья постановил заключить ее под стражу.

Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.