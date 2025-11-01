СМИ: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Грабители, в октябре проникшие в парижский Лувр и укравшие драгоценности, попытались продать украденное израильской охранной фирме CGI Group через даркнет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на главу фирмы Цвика Наве.
"Через пять дней после ограбления Лувра с нами через официальный сайт CGI Group связался человек, представившийся представителем грабителей. Он уточнил, будем ли мы вести переговоры в даркнете о покупке украденных произведений искусства и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ", - рассказал Наве Bild.
При этом, по информации Bild, CGI ранее была нанята анонимным лицом, тесно связанным с Лувром, для поиска грабителей и похищенных ими украшений. Директор фирмы сообщил, что CGI Group согласилась на предложение представителя грабителей; после долгих переговоров и проверок удалось выяснить, что у неизвестного есть "как минимум часть украденных вещей".
"Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению... бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства", - заявил Наве.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
Прокуратура Парижа 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых. По информации СМИ, личность первых двух задержанных, о которых прокуратура Парижа сообщила 26 октября, удалось установить с помощью образцов ДНК, оставленных на месте преступления. Один из них был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Как заявили в прокуратуре, задержанные частично признали вину, им были предъявлены обвинения.
В четверг, 30 октября, телеканал BFMTV сообщил о задержании третьего подозреваемого. Радиостанция RTL, в свою очередь, сообщила в четверг о пяти новых задержаниях.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.