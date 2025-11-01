Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/luvr-2052245204.html
СМИ: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
СМИ: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет - РИА Новости, 01.11.2025
СМИ: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
Грабители, в октябре проникшие в парижский Лувр и укравшие драгоценности, попытались продать украденное израильской охранной фирме CGI Group через даркнет,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T07:56:00+03:00
2025-11-01T07:56:00+03:00
париж
алжир (провинция)
мали
bild
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525384_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4207c9ffa33a3e6c45c4c0b0ac509d6b.jpg
https://ria.ru/20251030/luvr-2051920127.html
https://ria.ru/20251030/luvr-2051758855.html
париж
алжир (провинция)
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70b1812ec65f5249d4bc2ed24d7bb384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, алжир (провинция), мали, bild, лувр
Париж, Алжир (провинция), Мали, Bild, Лувр
СМИ: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

Bild: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

© AP Photo / Emma Da SilvaПолицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Грабители, в октябре проникшие в парижский Лувр и укравшие драгоценности, попытались продать украденное израильской охранной фирме CGI Group через даркнет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на главу фирмы Цвика Наве.
"Через пять дней после ограбления Лувра с нами через официальный сайт CGI Group связался человек, представившийся представителем грабителей. Он уточнил, будем ли мы вести переговоры в даркнете о покупке украденных произведений искусства и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ", - рассказал Наве Bild.
Лувр - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Дирекция Лувра и полиция винят друг друга в ограблении музея, пишут СМИ
30 октября, 18:18
При этом, по информации Bild, CGI ранее была нанята анонимным лицом, тесно связанным с Лувром, для поиска грабителей и похищенных ими украшений. Директор фирмы сообщил, что CGI Group согласилась на предложение представителя грабителей; после долгих переговоров и проверок удалось выяснить, что у неизвестного есть "как минимум часть украденных вещей".
"Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению... бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства", - заявил Наве.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
Прокуратура Парижа 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых. По информации СМИ, личность первых двух задержанных, о которых прокуратура Парижа сообщила 26 октября, удалось установить с помощью образцов ДНК, оставленных на месте преступления. Один из них был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Как заявили в прокуратуре, задержанные частично признали вину, им были предъявлены обвинения.
В четверг, 30 октября, телеканал BFMTV сообщил о задержании третьего подозреваемого. Радиостанция RTL, в свою очередь, сообщила в четверг о пяти новых задержаниях.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания
30 октября, 10:34
 
ПарижАлжир (провинция)МалиBildЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала