В Крыму объявили ракетную опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Крыму и отменена спустя минуту, сообщается в приложении МЧС России.

Сигнал об опасности поступил в 18.47 мск. В 18.48 был дан отбой ракетной опасности в том же приложении.