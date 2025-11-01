https://ria.ru/20251101/krym-2052406567.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность была объявлена в Крыму и отменена спустя минуту, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.11.2025
В Крыму объявили ракетную опасность и отменили спустя минуту