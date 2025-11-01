Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили ракетную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 01.11.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность была объявлена в Крыму и отменена спустя минуту, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РИА Новости
2025
В Крыму объявили ракетную опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Крыму и отменена спустя минуту, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация: ракетная опасность в республике Крым", - говорится в сообщении.
Сигнал об опасности поступил в 18.47 мск. В 18.48 был дан отбой ракетной опасности в том же приложении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
29 октября, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
