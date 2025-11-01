Найденному у Земли "инопланетному зонду" нашли необычное объяснение

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вращающийся вокруг Земли "инопланетный зонд", который был обнаружен три месяца назад и получил обозначение 2025 PN7, может оказаться может оказаться остатком советского летательного аппарата "Зонд-1", сообщил в своем



"Сравнивая наклон квазиспутника 2025 PN7 во время запуска "Зонда-1" с наклоном космического аппарата, мы получаем 2,44 и 3,42 градуса соответственно, что не так уж и отличается", — написал он. Вращающийся вокруг Земли "инопланетный зонд", который был обнаружен три месяца назад и получил обозначение 2025 PN7, может оказаться может оказаться остатком советского летательного аппарата "Зонд-1", сообщил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб."Сравнивая наклон квазиспутника 2025 PN7 во время запуска "Зонда-1" с наклоном космического аппарата, мы получаем 2,44 и 3,42 градуса соответственно, что не так уж и отличается", — написал он.

По словам ученого, измерение спектра 2025 PN7 потенциально может раскрыть состав его поверхности и позволит проверить, является ли его происхождение технологическим или нет.

"В заключение можно сказать, что 2025 PN7, возможно, является разгонным блоком "Блок-Л" неудавшейся советской миссии "Зонд-1" к Венере, хотя это должно быть подтверждено спектроскопическим анализом объекта", — подытожил Леб.

"Блок Л" — разгонный блок, четвертая ступень ракеты-носителя "Молния" (8К78). Это первый из советских ракетных блоков, имевший возможность запуска в невесомости.

"Зонд-1" — космический аппарат советской программы "Зонд". Он стал вторым советским исследовательским аппаратом, пролетевшим мимо Венеры, однако к этому времени связь с ним была потеряна. Он нес сферическую посадочную капсулу размером 90 см, содержащую инструменты для химического анализа атмосферы Венеры, измерения гамма-излучения поверхностных пород, фотометр, термометр и манометр, а также датчик качания в случае, если аппарат сядет на воду.