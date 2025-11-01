Рейтинг@Mail.ru
Найденному у Земли "инопланетному зонду" нашли необычное объяснение - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/kosmos-2052228770.html
Найденному у Земли "инопланетному зонду" нашли необычное объяснение
Найденному у Земли "инопланетному зонду" нашли необычное объяснение - РИА Новости, 01.11.2025
Найденному у Земли "инопланетному зонду" нашли необычное объяснение
Вращающийся вокруг Земли "инопланетный зонд", который был обнаружен три месяца назад и получил обозначение 2025 PN7, может оказаться может оказаться остатком... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T02:00:00+03:00
2025-11-01T02:00:00+03:00
земля
гавайи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976729045_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_ceef4d08cc9a9a5380e5ece8b8ca2147.jpg
https://ria.ru/20251030/kosmos-2051693697.html
https://ria.ru/20250307/luna-2003521075.html
https://ria.ru/20240903/nasa-1970375722.html
земля
гавайи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976729045_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_66201b3403fe47063a5238902ae1a281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, гавайи
Земля, Гавайи
Найденному у Земли "инопланетному зонду" нашли необычное объяснение

Астрофизик Леб: "инопланетный зонд" 2025 PN7 может иметь советское происхождение

© iStock.com / forplaydayКосмический аппарат
Космический аппарат - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© iStock.com / forplayday
Космический аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вращающийся вокруг Земли "инопланетный зонд", который был обнаружен три месяца назад и получил обозначение 2025 PN7, может оказаться может оказаться остатком советского летательного аппарата "Зонд-1", сообщил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.

"Сравнивая наклон квазиспутника 2025 PN7 во время запуска "Зонда-1" с наклоном космического аппарата, мы получаем 2,44 и 3,42 градуса соответственно, что не так уж и отличается", — написал он.
Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых своим маневром
30 октября, 06:04
По словам ученого, измерение спектра 2025 PN7 потенциально может раскрыть состав его поверхности и позволит проверить, является ли его происхождение технологическим или нет.
"В заключение можно сказать, что 2025 PN7, возможно, является разгонным блоком "Блок-Л" неудавшейся советской миссии "Зонд-1" к Венере, хотя это должно быть подтверждено спектроскопическим анализом объекта", — подытожил Леб.
"Блок Л"разгонный блок, четвертая ступень ракеты-носителя "Молния" (8К78). Это первый из советских ракетных блоков, имевший возможность запуска в невесомости.
На фото, предоставленном НАСА, показано, как посадочный аппарат Athena компании Intuitive Machines приближается к поверхности Луны в четверг, 6 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно
7 марта, 01:36
"Зонд-1" — космический аппарат советской программы "Зонд". Он стал вторым советским исследовательским аппаратом, пролетевшим мимо Венеры, однако к этому времени связь с ним была потеряна. Он нес сферическую посадочную капсулу размером 90 см, содержащую инструменты для химического анализа атмосферы Венеры, измерения гамма-излучения поверхностных пород, фотометр, термометр и манометр, а также датчик качания в случае, если аппарат сядет на воду.
2025 PN7квазиспутник Земли, небольшой астероид, который впервые был замечен 2 августа 2025 года обсерваторией Pan-STARRS на Гавайях.
Южное полушарие Юпитера - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
НАСА запустит зонд к ледяной луне Юпитера в октябре
3 сентября 2024, 23:39
 
ЗемляГавайи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала