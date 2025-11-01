В США на вечеринке в честь Хеллоуина произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в канун дня Всех Святых в американской Оклахоме, сообщает городской портал Oklahoman.

"Полиция ведет расследование после того, как пять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в честь Хэллоуина", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла вечером в пятницу на вечеринке на заднем дворе частного дома, где собрались более 30 подростков, сообщает портал.

"Из пяти пострадавших, трое были доставлены в больницу с ранениями, не угрожающими их жизни", - говорится в сообщении.