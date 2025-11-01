Рейтинг@Mail.ru
20:53 01.11.2025
В США на вечеринке в честь Хеллоуина произошла стрельба
В США на вечеринке в честь Хеллоуина произошла стрельба
Пять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в канун дня Всех Святых в американской Оклахоме, сообщает городской портал Oklahoman.
2025
в мире, оклахома
В мире, Оклахома
В США на вечеринке в честь Хеллоуина произошла стрельба

Пять человек пострадали при стрельбе в США на вечеринке в честь Хеллоуина

© AP Photo / Wilfredo LeeПолицейские США
Полицейские США - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Полицейские США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в канун дня Всех Святых в американской Оклахоме, сообщает городской портал Oklahoman.
"Полиция ведет расследование после того, как пять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в честь Хэллоуина", - говорится в сообщении.
Стрельба произошла вечером в пятницу на вечеринке на заднем дворе частного дома, где собрались более 30 подростков, сообщает портал.
"Из пяти пострадавших, трое были доставлены в больницу с ранениями, не угрожающими их жизни", - говорится в сообщении.
Арестов после происшествия не последовало, уточняет портал.
Тыква во время празднования Хеллоуина в парке Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Священник рассказал, о чем на самом деле напоминает Хеллоуин
