Лишние сим-карты россиян начнут блокировать с 1 ноября

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Операторы связи в России начнут блокировать сим-карты россиян, если число абонентских номеров, оформленных на одного человека, превышает 20. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 ноября.

Так, если гражданин не расторг лишние договоры, операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам — как корпоративным, так и личным. Кроме того, оператор связи с 1 ноября обязан прекратить обслуживание номера, по которому не подтверждены данные владельца.

Согласно документу, в первую очередь операторы будут проверять абонентов, которые заключили договор на оказание услуг связи до 1 апреля 2025 года. Именно тогда в силу вступили нормы, запрещающие операторам связи продавать сим-карты россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров.

Ранее в Минцифры отмечали, что цель ограничения заключается в том, чтобы противодействовать нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству.

Количество оформленных номеров можно узнать при помощи сервиса "Сим-карты" на "Госуслугах", а также в службе поддержки, в личном кабинете мобильного оператора или в его офисе. Неактуальные договоры на оказание услуг связи можно расторгнуть, обратившись к оператору в салон связи или подав заявление на "Госуслугах" в разделе "Сим-карты". Процедура отключения может занимать несколько дней.