В Карелии досрочно прекратили полномочия главы Суоярвского округа
В Карелии досрочно прекратили полномочия главы Суоярвского округа - РИА Новости, 01.11.2025
В Карелии досрочно прекратили полномочия главы Суоярвского округа
Полномочия главы Суоярвского муниципального округа Карелии, который содействовал родственникам в приобретении недвижимости, прекращены досрочно в связи с... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:18:00+03:00
2025-11-01T19:18:00+03:00
2025-11-01T19:18:00+03:00
происшествия
республика карелия
суоярвский район
россия
республика карелия
суоярвский район
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Полномочия главы Суоярвского муниципального округа Карелии, который содействовал родственникам в приобретении недвижимости, прекращены досрочно в связи с утратой доверия, сообщает республиканская прокуратура.
Как отмечается, прокуратура Суоярвского района
совместно с сотрудниками УФСБ России
по республике Карелия
провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В результате надзорное ведомство установило, что глава Суоярвского округа "оказал содействие своему родственнику в оформлении с нарушением требований закона права собственности на земельный участок, переданный последнему для индивидуального жилищного строительства".
Также выявлены факты "заключения должностным лицом в условиях личной заинтересованности" договоров аренды земельных участков с другим родственником. При этом права собственности на один из этих участков впоследствии перешли главе округа и его супруге, отмечает прокуратура Карелии.
Родственник чиновника также заключил муниципальные контракты на покупку двух квартир для расселения нуждающихся. При этом, как указывает прокуратура Карелии, меры к урегулированию возникшего конфликта интересов главой муниципального округа не принимались.
"Прокуратурой района председателю совета Суоярвского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения указанного представления... принято решение об удовлетворении требований прокурора и досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа в связи с утратой доверия", – говорится в сообщении.
Согласно сайту Суоярвского муниципального округа, его с декабря 2022 года возглавляет Роман Петров, ранее работавший главой администрации Суоярвского района. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что 1 ноября "завершается важный этап моей жизни, связанный с местным самоуправлением".