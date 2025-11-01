Рейтинг@Mail.ru
В Карелии досрочно прекратили полномочия главы Суоярвского округа - РИА Новости, 01.11.2025
19:18 01.11.2025
В Карелии досрочно прекратили полномочия главы Суоярвского округа
происшествия
республика карелия
суоярвский район
россия
Новости
Происшествия, Республика Карелия, Суоярвский район, Россия
В Карелии досрочно прекратили полномочия главы Суоярвского округа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Полномочия главы Суоярвского муниципального округа Карелии, который содействовал родственникам в приобретении недвижимости, прекращены досрочно в связи с утратой доверия, сообщает республиканская прокуратура.
Как отмечается, прокуратура Суоярвского района совместно с сотрудниками УФСБ России по республике Карелия провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В результате надзорное ведомство установило, что глава Суоярвского округа "оказал содействие своему родственнику в оформлении с нарушением требований закона права собственности на земельный участок, переданный последнему для индивидуального жилищного строительства".
На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия
На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия
6 июня, 15:55
Также выявлены факты "заключения должностным лицом в условиях личной заинтересованности" договоров аренды земельных участков с другим родственником. При этом права собственности на один из этих участков впоследствии перешли главе округа и его супруге, отмечает прокуратура Карелии.
Родственник чиновника также заключил муниципальные контракты на покупку двух квартир для расселения нуждающихся. При этом, как указывает прокуратура Карелии, меры к урегулированию возникшего конфликта интересов главой муниципального округа не принимались.
"Прокуратурой района председателю совета Суоярвского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения указанного представления... принято решение об удовлетворении требований прокурора и досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа в связи с утратой доверия", – говорится в сообщении.
Согласно сайту Суоярвского муниципального округа, его с декабря 2022 года возглавляет Роман Петров, ранее работавший главой администрации Суоярвского района. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что 1 ноября "завершается важный этап моей жизни, связанный с местным самоуправлением".
Министра транспорта Бурятии уволили из-за утраты доверия
Министра транспорта Бурятии уволили из-за утраты доверия
13 мая, 14:21
 
ПроисшествияРеспублика КарелияСуоярвский районРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
