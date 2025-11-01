В Карелии досрочно прекратили полномочия главы Суоярвского округа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Полномочия главы Суоярвского муниципального округа Карелии, который содействовал родственникам в приобретении недвижимости, прекращены досрочно в связи с утратой доверия, сообщает республиканская прокуратура.

Как отмечается, прокуратура Суоярвского района совместно с сотрудниками УФСБ России по республике Карелия провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В результате надзорное ведомство установило, что глава Суоярвского округа "оказал содействие своему родственнику в оформлении с нарушением требований закона права собственности на земельный участок, переданный последнему для индивидуального жилищного строительства".

Также выявлены факты "заключения должностным лицом в условиях личной заинтересованности" договоров аренды земельных участков с другим родственником. При этом права собственности на один из этих участков впоследствии перешли главе округа и его супруге, отмечает прокуратура Карелии.

Родственник чиновника также заключил муниципальные контракты на покупку двух квартир для расселения нуждающихся. При этом, как указывает прокуратура Карелии, меры к урегулированию возникшего конфликта интересов главой муниципального округа не принимались.

"Прокуратурой района председателю совета Суоярвского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения указанного представления... принято решение об удовлетворении требований прокурора и досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа в связи с утратой доверия", – говорится в сообщении.