Планы Канады по передаче российского Ан-124 Киеву неприемлемы, заявил посол

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что планы Оттавы по передаче российского транспортного самолета Украине неприемлемы и нелегальны, канадские власти об этом знают.
"Подобные действия неприемлемы и незаконны (и Оттава это знает). Самолёт должен быть безоговорочно возвращён владельцам. Это единственное решение", - заявил он РИА Новости.
Канада намеревается отправить российский транспортный самолёт Ан-124, удерживаемый в аэропорту Торонто, на Украину, если это позволит суд, заявила в пятницу министр иностранных дел страны Анита Ананд.
В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. В силу этого запрета воздушное судно Ан-124-100, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто. Весной 2023 года Канада ввела санкции в отношении авиакомпании "Волга-Днепр", а в июне кабмин распорядился арестовать самолет и начать работы по его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. В августе 2024 года "Волга-Днепр" сообщала, что направила Канаде уведомление, что инициировала арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией активов, в том числе арестом самолета Ан-124-100.
Посол раскритиковал политику Канады против России
22 августа, 17:06