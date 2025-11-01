Рейтинг@Mail.ru
Умная камера в ВТБ Онлайн научилась распознавать номера телефонов и карт - РИА Новости, 01.11.2025
13:22 01.11.2025
Умная камера в ВТБ Онлайн научилась распознавать номера телефонов и карт
Умная камера в ВТБ Онлайн научилась распознавать номера телефонов и карт - РИА Новости, 01.11.2025
Умная камера в ВТБ Онлайн научилась распознавать номера телефонов и карт
ВТБ добавил новые функции умной камеры в приложении ВТБ Онлайн, теперь она распознает номера телефонов, карт и банковских счетов с изображения, сообщает... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T13:22:00+03:00
2025-11-01T13:22:00+03:00
втб (банк)
втб (банк)
ВТБ (банк)
Умная камера в ВТБ Онлайн научилась распознавать номера телефонов и карт

Умная камера в приложении ВТБ Онлайн научилась распознавать номера карт и счетов

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВТБ добавил новые функции умной камеры в приложении ВТБ Онлайн, теперь она распознает номера телефонов, карт и банковских счетов с изображения, сообщает пресс-служба банка.
Инструмент определяет данные в кадре, после чего автоматически подставляет их в платежную форму.
"Новые возможности умной камеры позволяют сократить время на переводы по номеру телефона, карты или банковского счета и исключить ошибки при вводе данных. Пользователю достаточно лишь навести камеру на написанный от руки или напечатанный текст, чтобы отсканировать данные – остальное система сделает сама", – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба.
Клиент также может загрузить изображение из галереи или файлов телефона.
В пресс-службе отметили, что ранее пользователям стала доступна технология распознавания QR-кодов на платежных квитанциях. Ежемесячно этой функцией пользуются более 5 миллионов клиентов.
