Умная камера в ВТБ Онлайн научилась распознавать номера телефонов и карт

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВТБ добавил новые функции умной камеры в приложении ВТБ Онлайн, теперь она распознает номера телефонов, карт и банковских счетов с изображения, сообщает пресс-служба банка.

Инструмент определяет данные в кадре, после чего автоматически подставляет их в платежную форму.

"Новые возможности умной камеры позволяют сократить время на переводы по номеру телефона, карты или банковского счета и исключить ошибки при вводе данных. Пользователю достаточно лишь навести камеру на написанный от руки или напечатанный текст, чтобы отсканировать данные – остальное система сделает сама", – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба.

Клиент также может загрузить изображение из галереи или файлов телефона.