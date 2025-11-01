Рейтинг@Mail.ru
Сумму иска об изъятии ивановского холдинга по вывозу ТКО увеличили - РИА Новости, 01.11.2025
05:41 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/isk-2052238227.html
Сумму иска об изъятии ивановского холдинга по вывозу ТКО увеличили
Сумму иска об изъятии ивановского холдинга по вывозу ТКО увеличили
Сумму иска об изъятии ивановского холдинга по вывозу ТКО увеличили
происшествия, ивановская область, иваново
Происшествия, Ивановская область, Иваново
Сумму иска об изъятии ивановского холдинга по вывозу ТКО увеличили

Сумму иска об изъятии оператора по вывозу ТКО увеличили до 5,7 миллиарда рублей

РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ивановской области уточнила иск об обращении в доход государства имущества регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и связанных с ним компаний и граждан, увеличив требования более чем на 500 миллионов рублей, до 5,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.
Как сообщала ранее газета "Коммерсант", антикоррупционный иск прокуратуры направлен к бывшему директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Денису Кочневу, семье предпринимателей Ярченковым, а также ряду связанных с ними компаний. Отмечалось, что благодаря коррупционным связям с чиновником Ярченковы полностью контролировали сбор и утилизацию ТКО в регионе, имея незаконный доход, превышающий 2 миллиарда рублей. В материале добавляли, что всего к ответчикам прокуратура заявила претензии на 5 миллиардов рублей.
По данным картотеки дел на сайте Фрунзенского районного суда Иваново, иск зарегистрирован 29 сентября. На пятницу назначалось очередное предварительное заседание. В ответчиках значатся семь человек, один индивидуальный предприниматель и 22 общества с ограниченной ответственностью.
Как указано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, цена изначального иска, учитывающего, в частности, требования по обращению в доход Российской Федерации имущества и долей в уставных капиталах компаний, составляла 5 миллиардов 170 миллионов 478 тысяч 386 рублей 88 копеек.
"Прокуратурой заявлены уточненные требования. Суд их принял. Общая цена иска увеличена более чем на 500 миллионов рублей. В частности, требование по взысканию незаконных доходов увеличено более чем на 386,5 миллионов рублей, почти до 2,7 миллиарда рублей", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что заседания проходят в закрытом режиме.
По его словам, общая цена иска сейчас составляет более 5,7 миллиарда рублей.
Ранее пресс-служба прокуратуры Ивановской области в своем Telegram-канале сообщила, что компания регионального оператора по обращению с ТКО оштрафована на 10 миллионов рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В надзорном органе заявили, что фактический владелец организации передал руководителю департамента ЖКХ Ивановской области 3 миллиона рублей за общее покровительство.
В конце сентября прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фактического руководителя ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" Владимира Ярченкова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, а также председателя ассоциации организаций жилищно-коммунального комплекса Дмитрия Сафонова, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве. В отношении получателя взятки также осуществляется уголовное преследование.
