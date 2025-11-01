Сумму иска об изъятии ивановского холдинга по вывозу ТКО увеличили

РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ивановской области уточнила иск об обращении в доход государства имущества регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и связанных с ним компаний и граждан, увеличив требования более чем на 500 миллионов рублей, до 5,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.

Как сообщала ранее газета "Коммерсант", антикоррупционный иск прокуратуры направлен к бывшему директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Денису Кочневу, семье предпринимателей Ярченковым, а также ряду связанных с ними компаний. Отмечалось, что благодаря коррупционным связям с чиновником Ярченковы полностью контролировали сбор и утилизацию ТКО в регионе, имея незаконный доход, превышающий 2 миллиарда рублей. В материале добавляли, что всего к ответчикам прокуратура заявила претензии на 5 миллиардов рублей.

По данным картотеки дел на сайте Фрунзенского районного суда Иваново , иск зарегистрирован 29 сентября. На пятницу назначалось очередное предварительное заседание. В ответчиках значатся семь человек, один индивидуальный предприниматель и 22 общества с ограниченной ответственностью.

Как указано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, цена изначального иска, учитывающего, в частности, требования по обращению в доход Российской Федерации имущества и долей в уставных капиталах компаний, составляла 5 миллиардов 170 миллионов 478 тысяч 386 рублей 88 копеек.

"Прокуратурой заявлены уточненные требования. Суд их принял. Общая цена иска увеличена более чем на 500 миллионов рублей. В частности, требование по взысканию незаконных доходов увеличено более чем на 386,5 миллионов рублей, почти до 2,7 миллиарда рублей", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что заседания проходят в закрытом режиме.

По его словам, общая цена иска сейчас составляет более 5,7 миллиарда рублей.

Ранее пресс-служба прокуратуры Ивановской области в своем Telegram-канале сообщила, что компания регионального оператора по обращению с ТКО оштрафована на 10 миллионов рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В надзорном органе заявили, что фактический владелец организации передал руководителю департамента ЖКХ Ивановской области 3 миллиона рублей за общее покровительство.