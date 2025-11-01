Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева* - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 01.11.2025 (обновлено: 10:22 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/inozemtsev-2052259127.html
Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева*
Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева* - РИА Новости, 01.11.2025
Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева*
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено против экономиста Владислава Иноземцева*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T10:18:00+03:00
2025-11-01T10:22:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
владислав иноземцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_b40411574bb46f1d600685b073f9686c.jpg
https://ria.ru/20251101/prigovor-2052230068.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a07b3bc5971fd9b76330bd7a47390142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), владислав иноземцев
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Владислав Иноземцев
Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева*

На экономиста Иноземцева завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено против экономиста Владислава Иноземцева*, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«
"В этой связи по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении 57-летнего Владислава Иноземцева* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что признанный иностранным агентом экономист Иноземцев*, будучи дважды в течение одного года привлеченным к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, в нарушение требований законодательства РФ на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга, доступных для просмотра неограниченному кругу лиц, продолжил распространение своих материалов без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом.
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Московской области.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Защита обжаловала приговор Лазаревой* по делу об обязанностях иноагента
02:23
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Владислав Иноземцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала