https://ria.ru/20251101/inozemtsev-2052259127.html
Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева*
Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева* - РИА Новости, 01.11.2025
Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева*
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено против экономиста Владислава Иноземцева*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T10:18:00+03:00
2025-11-01T10:18:00+03:00
2025-11-01T10:22:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
владислав иноземцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_b40411574bb46f1d600685b073f9686c.jpg
https://ria.ru/20251101/prigovor-2052230068.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a07b3bc5971fd9b76330bd7a47390142.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), владислав иноземцев
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Владислав Иноземцев
Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева*
На экономиста Иноземцева завели дело об уклонении от обязанностей иноагента
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено против экономиста Владислава Иноземцева*, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«
"В этой связи по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении 57-летнего Владислава Иноземцева
* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Установлено, что признанный иностранным агентом экономист Иноземцев*, будучи дважды в течение одного года привлеченным к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, в нарушение требований законодательства РФ на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга, доступных для просмотра неограниченному кругу лиц, продолжил распространение своих материалов без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом.
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Московской области
.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России