Прокуратура возбудила дело против экономиста Иноземцева*

Установлено, что признанный иностранным агентом экономист Иноземцев*, будучи дважды в течение одного года привлеченным к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, в нарушение требований законодательства РФ на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга, доступных для просмотра неограниченному кругу лиц, продолжил распространение своих материалов без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом.