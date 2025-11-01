Рейтинг@Mail.ru
Россия имеет всю инфраструктуру для развития ИИ, заявил Оверчук - РИА Новости, 01.11.2025
07:20 01.11.2025 (обновлено: 07:31 01.11.2025)
Россия имеет всю инфраструктуру для развития ИИ, заявил Оверчук
россия, алексей оверчук
Россия, Алексей Оверчук
Алексей Оверчук. Архивное фото
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя - РИА Новости. Россия – одна из немногих экономик мира, имеющая технологии, инфраструктуру и человеческий капитал для всеобъемлющего развития ИИ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите АТЭС.
"Россия – одна из немногих экономик мира, имеющая необходимые технологии, инфраструктуру и человеческий капитал для всеобъемлющего развития искусственного интеллекта. За пять лет вклад ИТ-отрасли в российский ВВП удвоился", - сказал Оверчук, выступая на саммите АТЭС.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время заседания лидеров экономик АТЭС - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия приветствует возвращение АТЭС к реализму, заявил Оверчук
РоссияАлексей Оверчук
 
 
