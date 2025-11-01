Россия имеет всю инфраструктуру для развития ИИ, заявил Оверчук

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя - РИА Новости. Россия – одна из немногих экономик мира, имеющая технологии, инфраструктуру и человеческий капитал для всеобъемлющего развития ИИ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите АТЭС.