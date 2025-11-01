Рейтинг@Mail.ru
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/hinshtejn-2052369417.html
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях - РИА Новости, 01.11.2025
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях
Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал приговор суда строившему фортификации в курском приграничье директору стройфирмы Виталию... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:50:00+03:00
2025-11-01T16:50:00+03:00
происшествия
курская область
курск
александр хинштейн
владимир лукин
денис федоров
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899434_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_876022012fa0d1181d13293e90c80c13.jpg
https://ria.ru/20251024/dnr-2050493844.html
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899434_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9b1f8a7ce72f291fa06e941a7e26cb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, курск, александр хинштейн, владимир лукин, денис федоров, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Владимир Лукин, Денис Федоров, Генеральная прокуратура РФ
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях

Хинштейн: новые приговоры по делу о курских фортификациях не заставят ждать

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал приговор суда строившему фортификации в курском приграничье директору стройфирмы Виталию Синьговскому словами "Первый пошёл, остальных не заставят ждать".
"Сегодня суд приговорил главу стройфирмы "Сиэми" к 4 годам лишения свободы за махинации на фортификациях. Виталий Синьговский признан виновным в присвоении и растрате более ₽150 млн, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Срок назначен с учётом того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил других участников преступной группы... Первый пошёл. Остальных не заставят ждать", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что суд удовлетворил иск "Корпорации развития Курской области" о возмещении нанесённого ущерба в полном объёме.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступали экс-глава КРКО Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Сиэми", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.
Согласно данным Генпрокуратуры, злоумышленники, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, привлекли доверенных им граждан, в частности, депутата областной думы Васильева, который подключил к "сделке" аффилированные с ним ООО "Сиэми" и ООО "КТК Сервис". С этими компаниями впоследствии было заключено два договора, на их основании фирмы получили почти 385,3 миллиона рублей, часть этих денег была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости. Далее через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма "Электростроймонтаж", с которой был заключен контракт почти на 70,3 миллиона рублей.
Здание администрации Курской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях
24 октября, 22:05
 
ПроисшествияКурская областьКурскАлександр ХинштейнВладимир ЛукинДенис ФедоровГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала