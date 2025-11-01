Рейтинг@Mail.ru
Вулин оценил возможность госпереворота в годовщину трагедии в Нови-Саде - РИА Новости, 01.11.2025
02:50 01.11.2025
Вулин оценил возможность госпереворота в годовщину трагедии в Нови-Саде
в мире
сербия
белград (город)
александр вулин
патриарх сербский порфирий
российское историческое общество
в мире, сербия, белград (город), александр вулин, патриарх сербский порфирий, российское историческое общество
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вулин, Патриарх Сербский Порфирий, Российское историческое общество
Вулин оценил возможность госпереворота в годовщину трагедии в Нови-Саде

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Инциденты возможны в годовщину трагедии в сербском Нови-Саде в субботу, но не госпереворот, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
В субботу протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции запланировали в Нови-Саде массовые акции в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.
"Ожидаю инциденты. Не ожидаю, что дойдет до переворота и захвата власти в стране, но ожидаю инциденты. В какой мере, никто не может предвидеть, потому что не знает, какой будет реакция полиции, сколько там будет людей и так далее. Не знаем и что западные спецслужбы, которые в значительной мере все это организуют и руководят, приготовили. Этой информации у меня нет, но точно, что они очень внимательно следят за тем, что происходит", - сказал Вулин, который ранее последовательно возглавлял МО, МВД и Агентство безопасности и информации (контрразведку) Сербии.
Пресс-служба МВД Сербии отчиталась, что задержала в пятницу в Белграде мужчину по подозрению в призывах в соцсетях к свержению конституционного строя насильственным путем.
Местные СМИ также сообщили о задержании в Нови-Саде в пятницу активиста Миши Бачулова, одного из лидеров протестов, который занимается единоборствами и известен тем, что участвовал в разливе нечистот у городской администрации на протестах осени-зимы 2024 года. В конце августа он также был задержан в Нови-Саде за нападение на полицию в ходе беспорядков у здания философского факультета.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
