В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Водительские права необходимо заранее обменять на новые, готовясь к поездке за границу, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Ранее он рассказал РИА Новости, что с 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие.

"Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые", — сказал депутат.

Он отметил, что водительские права остаются действительными еще три года после истечения их срока. Федяев уточнил, что этого времени вполне достаточно для планового обновления документа.