В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав
01:58 01.11.2025 (обновлено: 02:22 01.11.2025)
В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав
В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав
Водительские права необходимо заранее обменять на новые, готовясь к поездке за границу, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и... РИА Новости, 01.11.2025
В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав

Депутат Федяев: водительские права нужно поменять перед поездкой за границу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Водительские права необходимо заранее обменять на новые, готовясь к поездке за границу, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Ранее он рассказал РИА Новости, что с 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие.
Суд - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд напомнил, что нельзя водить машину с затертыми знаками на номере
Вчера, 07:31
"Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые", — сказал депутат.
Он отметил, что водительские права остаются действительными еще три года после истечения их срока. Федяев уточнил, что этого времени вполне достаточно для планового обновления документа.
Парламентарий также подчеркнул, что автоматическое продление прав действует только на территории России.
Парковка для электросамокатов - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате
25 октября, 03:18
 
