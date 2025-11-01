https://ria.ru/20251101/gosduma-2052228493.html
В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав
В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав - РИА Новости, 01.11.2025
В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав
Водительские права необходимо заранее обменять на новые, готовясь к поездке за границу, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T01:58:00+03:00
2025-11-01T01:58:00+03:00
2025-11-01T02:22:00+03:00
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251031/sud-2052002328.html
https://ria.ru/20251025/samokaty-2050513579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав
Депутат Федяев: водительские права нужно поменять перед поездкой за границу
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Водительские права необходимо заранее обменять на новые, готовясь к поездке за границу, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Ранее он рассказал РИА Новости, что с 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие.
"Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые", — сказал депутат.
Он отметил, что водительские права остаются действительными еще три года после истечения их срока. Федяев уточнил, что этого времени вполне достаточно для планового обновления документа.
Парламентарий также подчеркнул, что автоматическое продление прав действует только на территории России
.