В Госдуме попросили принять меры против новых схем мошенничества с жильем

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану в связи с новой схемой мошенничества при продаже недвижимости с участием пенсионеров с просьбой проработать механизмы защиты прав добросовестных покупателей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Лантратова отметила, что в последнее время в СМИ стали появляться многочисленные сообщения о ситуациях, когда добросовестные приобретатели недвижимости из-за оспаривания продавцами заключенных ими сделок попадают в безвыходную ситуацию, остаются без жилья и, зачастую, без денежных средств.

По ее словам, ситуация в подавляющем большинстве случаев одинаковая: одной из сторон по сделке выступают пенсионеры (либо иные уязвимые категории граждан), договор купли-продажи заключается с соблюдением всех установленных законом требований, покупатели демонстрируют должный уровень осмотрительности, однако после получения денежных средств продавец обращается в правоохранительные органы о совершенных мошеннических действиях в отношении него либо сразу в суд с иском о признании сделки недействительной, ссылаясь на неспособность осознавать значение своих действий или совершение сделки под давлением третьих лиц.

« "Прошу вас, уважаемый Александр Владимирович, обратить внимание на изложенную проблему, провести детальный анализ сложившейся судебной практики по подобным ситуациям, а также проработать эффективные механизмы защиты прав добросовестных приобретателей и оценить необходимость внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в целях защиты добросовестных приобретателей", — говорится в письме.

Кроме того, с аналогичной просьбой глава думского комитета направила обращение министру юстиции Константину Чуйченко . Документ также есть в распоряжении агентства.

По словам Лантратовой, суды в массовом порядке удовлетворяют подобные иски, оставляя добросовестных приобретателей без жилья, а в ряде случаев и без присуждения уплаченных денежных средств.