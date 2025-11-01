Рейтинг@Mail.ru
01:06 01.11.2025 (обновлено: 11:23 01.11.2025)
В Госдуме попросили принять меры против новых схем мошенничества с жильем
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану в связи с новой схемой мошенничества при продаже недвижимости с участием пенсионеров с просьбой проработать механизмы защиты прав добросовестных покупателей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Лантратова отметила, что в последнее время в СМИ стали появляться многочисленные сообщения о ситуациях, когда добросовестные приобретатели недвижимости из-за оспаривания продавцами заключенных ими сделок попадают в безвыходную ситуацию, остаются без жилья и, зачастую, без денежных средств.
По ее словам, ситуация в подавляющем большинстве случаев одинаковая: одной из сторон по сделке выступают пенсионеры (либо иные уязвимые категории граждан), договор купли-продажи заключается с соблюдением всех установленных законом требований, покупатели демонстрируют должный уровень осмотрительности, однако после получения денежных средств продавец обращается в правоохранительные органы о совершенных мошеннических действиях в отношении него либо сразу в суд с иском о признании сделки недействительной, ссылаясь на неспособность осознавать значение своих действий или совершение сделки под давлением третьих лиц.
"Прошу вас, уважаемый Александр Владимирович, обратить внимание на изложенную проблему, провести детальный анализ сложившейся судебной практики по подобным ситуациям, а также проработать эффективные механизмы защиты прав добросовестных приобретателей и оценить необходимость внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в целях защиты добросовестных приобретателей", — говорится в письме.
Кроме того, с аналогичной просьбой глава думского комитета направила обращение министру юстиции Константину Чуйченко. Документ также есть в распоряжении агентства.
По словам Лантратовой, суды в массовом порядке удовлетворяют подобные иски, оставляя добросовестных приобретателей без жилья, а в ряде случаев и без присуждения уплаченных денежных средств.
Сложившаяся судебная практика, по ее мнению, может подорвать устойчивость гражданского оборота, вызвать недоверие к судебной власти, дискредитировать институт государственной регистрации права, а также привести к злоупотреблению правами со стороны продавцов и поставить их в неравное положение с добросовестными приобретателями.
ЖильеРоссияЯна ЛантратоваКонстантин ЧуйченкоГосдума РФ
 
 
