01.11.2025
03:47 01.11.2025
АО "ГЛОНАСС" запустило чат-боты поддержки на платформе Max
Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" запустил чат-боты на платформе Мax для поддержки клиентов - предприятий общественного транспорта, малой авиации, лесного комплекса и... РИА Новости, 01.11.2025
технологии
россия
алексей райкевич
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
эра-глонасс
россия
технологии, россия, алексей райкевич, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), эра-глонасс
Технологии, Россия, Алексей Райкевич, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), ЭРА-ГЛОНАСС
Мессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" запустил чат-боты на платформе Мax для поддержки клиентов - предприятий общественного транспорта, малой авиации, лесного комплекса и перевозчиков опасных грузов, сообщили РИА Новости в компании.
"АО "ГЛОНАСС", оператор "ЭРА-ГЛОНАСС", открыло чат-боты в национальном мессенджере Max для поддержки клиентов - предприятий общественного транспорта во всех регионах России, компаний лесного комплекса, малой авиации и перевозчиков опасных грузов - владельцев более полумиллиона подключенных к госинформсистеме транспортных средств", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, новые сервисы позволяют пользователям оперативно проверять статус работы аппаратуры спутниковой навигации, контролировать передачу данных через "ЭРА-ГЛОНАСС" и получать ответы на часто задаваемые вопросы.
"Мы видим значительный потенциал, надежность и удобство использования мессенджера Max для оперативной поддержки наших пользователей. Чат-боты позволят более 70 тысячам транспортных предприятий быстрее настраивать оборудование и оперативно получать информацию, необходимую для ежедневной работы и улучшения качества услуг. Все это повышает безопасность и эффективность работы транспорта", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича.
Чат-боты в Max будут обрабатывать более 15 тысяч запросов в сутки, а их количество будет расти по мере увеличения числа подключенных транспортных средств, отметили в компании.
Платформа мониторинга на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" передает данные о передвижении транспорта в системы Ространснадзора, Рослесхоза, а также в более чем тысячу региональных и муниципальных систем и на платформы перевозчиков.
ТехнологииРоссияАлексей РайкевичФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)ЭРА-ГЛОНАСС
 
 
