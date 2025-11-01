АО "ГЛОНАСС" запустило чат-боты поддержки на платформе Max

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" запустил чат-боты на платформе Мax для поддержки клиентов - предприятий общественного транспорта, малой авиации, лесного комплекса и перевозчиков опасных грузов, сообщили РИА Новости в компании.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"АО "ГЛОНАСС", оператор "ЭРА-ГЛОНАС С", открыло чат-боты в национальном мессенджере Max для поддержки клиентов - предприятий общественного транспорта во всех регионах России , компаний лесного комплекса, малой авиации и перевозчиков опасных грузов - владельцев более полумиллиона подключенных к госинформсистеме транспортных средств", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, новые сервисы позволяют пользователям оперативно проверять статус работы аппаратуры спутниковой навигации, контролировать передачу данных через "ЭРА-ГЛОНАСС" и получать ответы на часто задаваемые вопросы.

"Мы видим значительный потенциал, надежность и удобство использования мессенджера Max для оперативной поддержки наших пользователей. Чат-боты позволят более 70 тысячам транспортных предприятий быстрее настраивать оборудование и оперативно получать информацию, необходимую для ежедневной работы и улучшения качества услуг. Все это повышает безопасность и эффективность работы транспорта", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича

Чат-боты в Max будут обрабатывать более 15 тысяч запросов в сутки, а их количество будет расти по мере увеличения числа подключенных транспортных средств, отметили в компании.