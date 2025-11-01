Израиль пропустил в Газу менее четверти обещанного объема гумпомощи

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с ХАМАС пропустил в сектор Газа 3,2 тысячи грузовиков с продовольствием, топливом и другими товарами, что составляет не более 24% от оговоренного в соглашении объема поставок, заявили власти сектора Газа в субботу.

"Общее число грузовиков, въехавших в сектор Газа в период с 10 по 31 октября, составило 3203, в том числе 639 грузовиков с коммерческими грузами и 2564 - с гуманитарной помощью, включая 84 грузовика с мазутом и 31 - с бытовым газом", - говорится в релизе.

Как подчеркнула местная администрация, в среднем в сектор допускают 145 грузовиков в сутки вместо 600, как это предполагалось по условиям соглашения о прекращении огня, тем самым Израиль обеспечивает лишь 24% обещанных поставок товаров в палестинский полуэксклав. При этом поставки топлива составляют 10% от оговоренного объема.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.