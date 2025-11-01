Рейтинг@Mail.ru
В Германии назвали необходимое условие для размещение сил в Газе
15:31 01.11.2025 (обновлено: 17:33 01.11.2025)
В Германии назвали необходимое условие для размещение сил в Газе
Германия хочет видеть четкий юридический мандат для развертывания международных стабилизационных сил в секторе Газа, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн... РИА Новости, 01.11.2025
РИА Новости
В Германии назвали необходимое условие для размещение сил в Газе

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что для размещения сил в Газе нужен четкий мандат

Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Германия хочет видеть четкий юридический мандат для развертывания международных стабилизационных сил в секторе Газа, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США намерены представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF) в течение ближайших недель.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
«
"Международным стабилизационным силам в Газе потребуется четкая основа в международном праве. Мы понимаем, что это имеет первостепенное значение для тех стран, которые, возможно, захотят направить войска в Газу, и для палестинцев. Германия также хочет видеть четкий мандат для этой миссии", - сказал Вадефуль на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне, его выступление транслировалось на сайте форума.
Кроме того, министр отметил, что положение гражданского населения в Газе остается тяжелым, туда по-прежнему необходим более широкий гуманитарный доступ.
"Я постоянно поднимаю этот вопрос со своими израильскими коллегами. Кроме того, гуманитарная помощь не должна быть политизирована", - подчеркнул Вадефуль.
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу заявил, что международные силы безопасности, которые будут размещены в секторе Газа, должны быть представлены странами, которые бы устраивали Израиль. Он указал на возможность развертывания в Газе международных стабилизационных сил в качестве миротворцев ООН. По его словам, решение по этому вопросу пока не принято.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Axios узнал, когда США представят план размещения международных сил в Газе
30 октября, 15:09
Источники Axios отметили, что готовность предоставить войска уже выразили такие страны, как Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция. Неназванный американский чиновник заявил порталу, что США хотят участия Турции в операции, несмотря на возражение со стороны Израиля.
Кроме того, чиновники США заявили порталу, что они добились значительного прогресса в разработке резолюции Совбеза ООН, которая поддержит развертывание международных стабилизационных сил в секторе Газа и будет использоваться в качестве юридического мандата, разрешающего странам предоставлять войска. Тем не менее, по данным источников, резолюция не превратит ISF в миротворческие силы ООН, а США смогут влиять на операции.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля
30 октября, 14:26
 
В мире, США, Израиль, Германия, Марко Рубио, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
