В Германии назвали необходимое условие для размещение сил в Газе

Кроме того, министр отметил, что положение гражданского населения в Газе остается тяжелым, туда по-прежнему необходим более широкий гуманитарный доступ.

"Я постоянно поднимаю этот вопрос со своими израильскими коллегами. Кроме того, гуманитарная помощь не должна быть политизирована", - подчеркнул Вадефуль.

Кроме того, чиновники США заявили порталу, что они добились значительного прогресса в разработке резолюции Совбеза ООН, которая поддержит развертывание международных стабилизационных сил в секторе Газа и будет использоваться в качестве юридического мандата, разрешающего странам предоставлять войска. Тем не менее, по данным источников, резолюция не превратит ISF в миротворческие силы ООН, а США смогут влиять на операции.